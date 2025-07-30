國台辦嗆美「誠實地圖」法案冒犯 立委︰美國挺台不會動搖

民進黨立委邱志偉批評，中共打著民族主義的戰狼式發言，不會動搖美國對台灣的支持。（資料照）

2025/07/30 12:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國聯邦眾議院日前通過法案，禁止國防部展示將台灣納入中國的地圖。提案議員強調，法案反映簡單的現實，「中國是中國，台灣是台灣」。中國國台辦今日反嗆，美國國會有關議案、某些議員的言論是對一個中國原則的挑戰，是對14億多中國人民民族感情的冒犯；立委批評，中共打著民族主義的戰狼式發言，不會動搖美國對台灣的支持。

美眾議院7月18日通過逾8300億美元（約新台幣24.3兆元）的「2026財政年度國防部撥款法案」（Department of Defense Appropriations Act），其中由共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）提出的涉台修正案獲口頭無異議通過。

請繼續往下閱讀...

該修正案明文，「本法所撥款或以其他方式提供的任何資金，都不得用於製作、採購或展示任何將台灣、金門、馬祖、澎湖、烏坵、綠島或蘭嶼描繪為中華人民共和國領土一部分的地圖」。

對此，國台辦發言人陳斌華聲稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」。這既是鐵一般的事實，也是國際社會的普遍共識。美國國會有關議案、某些議員的言論是對一個中國原則的挑戰，是對14億多中國人民民族感情的冒犯。我們對此堅決反對，並予以強烈譴責。

另外，美聯邦眾議院21日通過跨黨派的「台灣衝突嚇阻法案」，要求美國政府在中國對台採取軍事行動時，揭露及禁止中共高官動用在美持有的資產。

陳斌華指稱，台灣問題純屬中國內政，不容許任何外來干涉。本屆美國國會已炮製多個涉台議案，向賴清德當局和「台獨」分裂勢力一再發出嚴重錯誤訊號。我們對此堅決反對。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理台灣問題。

他更嗆說，無論民進黨當局如何「倚外謀獨」，外部勢力如何搗亂，「祖國終將統一、也必將統一的歷史大勢不可阻擋」。

民進黨立委邱志偉今日受訪批評，只要美國通過對台灣有利或友好的法案，國台辦都是撂盡狠話，然後重申「三階段論」，稱世界上只有一個中國，台灣是中國一部分，所以國台辦這種逞凶鬥狠式的回應，一點都不令人意外。

邱志偉指出，川普政府跟中國政府是對抗格局，美國國會代表美國民意，眾議院通過「地圖法案」、「台灣衝突嚇阻法案」，顯示美國人是把台灣和中國視為兩個不同國家，才會有這些法案通過，法案通過後也給行政部門更多訊息。

邱志偉分析，美國國會藉由通過「地圖法案」、「台灣衝突嚇阻法案」等，其實是確立台灣是主權獨立國家的事實，台灣不是中國的一部分，而國台辦「戰狼式」的發言，其實是最廉價的回應。

他強調，中共只會撂狠話，不敢對美國報復制裁，搬出14億中國人民跟美國叫戰，打著民族大義大旗進行口號式的大內宣，對美國民意不會有影響，美國會繼續支持台灣是一個與中國不同的主權獨立國家，對台支持不會動搖。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法