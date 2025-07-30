天降樹枝奪命！谷歌29歲華裔女工程師 曝在優勝美地慘死

遊客在美國加州優勝美地國家公園健行。示意圖，非當事人。（法新社資料照）

2025/07/30 13:59

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名29歲谷歌（Google）華裔工程師林安吉拉（Angela Lin），日前在美國加州優勝美地國家公園（Yosemite National Park）健走時，突遭掉落樹枝擊中，當場身亡；事發時一旁還有她的男友及2名朋友。由於這起事故發生在晴朗天氣，其悲痛的親友對於園方事後缺乏溝通感到沮喪。

綜合媒體報導，今年7月19日下午，林安吉拉和男友David Hua（華大衛）及2名友人一起到優勝美地最受歡迎的健行步道之一圖奧勒米樹林（Tuolumne Grove）。

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據華大衛回憶，4人從停車場出走約1英里（約1.6公里）時，突然聽見頭頂一陣巨響，2、3秒後，許多樹枝從天而降，其中1根巨大的樹枝直接擊中女友，導致她當場死亡。

樹枝砸下一瞬間，華大衛閉上眼睛。當他再次睜開時，就看到女友倒地不起，頭部周圍一灘血泊，他隨即撥打911並對她施行心肺復甦術，直到公園管理員趕到幫忙。不久，救護車趕到，但女友並未被抬進車內。華大衛說，急救人員後來告訴他，掉落的樹枝可能當場奪去了他女友的生命。

華大衛形容女友是個「超級謹慎」的人，從不偏離步道，這讓這場意外顯得更加意外與殘酷。

事發後，國家公園將步道關閉1週，據稱有便衣警察在現場調查。目前事發步道已恢復開放，但國家公園至今未對事件發出任何新聞稿，也未對林安吉拉的家人說明關於步道安全維護或未來預防措施資訊，這種沉默促使華大衛向媒體求助，希望了解事故全貌，並敦促園方重視步道安全問題。

優勝美地國家公園方面則發布簡短聲明：「事故仍在調查當中，目前無可公告資訊。」

儘管在優勝美地被樹木擊中身亡的事件很罕見，但並非沒有先例。

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