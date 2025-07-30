俄堪察加半島強震 夏威夷恐出現3公尺海嘯

夏威夷檀香山30日凌晨1時30分至2時左右，全州接連響起海嘯警報聲，當地氣氛緊張，包含旅遊勝地茂宜島（Maui）在內的多處沿海地區，民眾與觀光客紛紛撤離尋找高地避難。（法新社）

2025/07/30 13:50

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯堪察加半島近海在台灣時間今（30日）上午發生規模8.8地震，隨後夏威夷檀香山30日凌晨1時30分至2時左右，全州接連響起海嘯警報聲，當地氣氛緊張，包含旅遊勝地茂宜島（Maui）在內的多處沿海地區，民眾與觀光客紛紛撤離尋找高地避難。官方預估，恐出現1至3公尺高的海嘯，提醒民眾切勿輕忽。

綜合《CNN》等外媒報導，來自美國紐奧良，目前正在夏威夷度假的氣象專家布赫特爾（Laura Buchtel）受訪時透露，警報聲響起後，整個度假村陷入混亂，甚至連工作人員都開始驚慌。

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布赫特爾說，她和其他遊客迅速打包行李逃離飯店，但道路交通隨即癱瘓，「現在整條路全塞住，就只有一條路能離開，根本動彈不得。」她指出，許多民眾湧入加油站加油，紛紛開車往內陸或山區避難，「這裡一離開度假區，馬上就能上坡，這也算是幸運。」

夏威夷當局呼籲所有身處低窪地區的居民與旅客，盡速撤離至地勢較高地區。檀香山市長布蘭賈迪（Rick Blangiardi）表示，「請大家保持冷靜，同時務必要行動，只要有辦法上到高地，就請馬上離開沿海。」

布蘭賈迪說，當局已啟動全州海嘯預警系統，沿海地區不斷響起疏散警報，「目前道路也出現嚴重壅塞，我們盡量提早發布警訊，是為爭取更多撤離時間，請大家切勿驚慌。」

美國海岸防衛隊（US Coast Guard）發布命令，要求所有商用船隻立即離開夏威夷港口，並暫時禁止任何船隻進入，直到海嘯警報解除為止。

報導提及，目前預估第一波海嘯將於當地時間晚間7時許抵達。

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