為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄堪察加半島強震 夏威夷恐出現3公尺海嘯

    夏威夷檀香山30日凌晨1時30分至2時左右，全州接連響起海嘯警報聲，當地氣氛緊張，包含旅遊勝地茂宜島（Maui）在內的多處沿海地區，民眾與觀光客紛紛撤離尋找高地避難。（法新社）

    夏威夷檀香山30日凌晨1時30分至2時左右，全州接連響起海嘯警報聲，當地氣氛緊張，包含旅遊勝地茂宜島（Maui）在內的多處沿海地區，民眾與觀光客紛紛撤離尋找高地避難。（法新社）

    2025/07/30 13:50

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯堪察加半島近海在台灣時間今（30日）上午發生規模8.8地震，隨後夏威夷檀香山30日凌晨1時30分至2時左右，全州接連響起海嘯警報聲，當地氣氛緊張，包含旅遊勝地茂宜島（Maui）在內的多處沿海地區，民眾與觀光客紛紛撤離尋找高地避難。官方預估，恐出現1至3公尺高的海嘯，提醒民眾切勿輕忽。

    綜合《CNN》等外媒報導，來自美國紐奧良，目前正在夏威夷度假的氣象專家布赫特爾（Laura Buchtel）受訪時透露，警報聲響起後，整個度假村陷入混亂，甚至連工作人員都開始驚慌。

    布赫特爾說，她和其他遊客迅速打包行李逃離飯店，但道路交通隨即癱瘓，「現在整條路全塞住，就只有一條路能離開，根本動彈不得。」她指出，許多民眾湧入加油站加油，紛紛開車往內陸或山區避難，「這裡一離開度假區，馬上就能上坡，這也算是幸運。」

    夏威夷當局呼籲所有身處低窪地區的居民與旅客，盡速撤離至地勢較高地區。檀香山市長布蘭賈迪（Rick Blangiardi）表示，「請大家保持冷靜，同時務必要行動，只要有辦法上到高地，就請馬上離開沿海。」

    布蘭賈迪說，當局已啟動全州海嘯預警系統，沿海地區不斷響起疏散警報，「目前道路也出現嚴重壅塞，我們盡量提早發布警訊，是為爭取更多撤離時間，請大家切勿驚慌。」

    美國海岸防衛隊（US Coast Guard）發布命令，要求所有商用船隻立即離開夏威夷港口，並暫時禁止任何船隻進入，直到海嘯警報解除為止。

    報導提及，目前預估第一波海嘯將於當地時間晚間7時許抵達。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播