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    堪察加半島強震引海嘯襲日 避難民眾驚恐回想311大地震

    俄羅斯堪察加半島近海規模8.8強震，日本太平洋沿岸有海嘯來襲。圖為北海道民眾在高處避難。（美聯社）

    俄羅斯堪察加半島近海規模8.8強震，日本太平洋沿岸有海嘯來襲。圖為北海道民眾在高處避難。（美聯社）

    2025/07/30 12:18

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯堪察加半島近海發生規模8.8強震（稍早從8.7上修），日本太平洋沿岸預估最高會有3公尺的海嘯來襲，收到警報的民眾在避難時忍不住回想起2011年3月11日的東日本大震災。

    《讀賣新聞》報導，日本北海道釧路市已觀測到30公分海嘯，在警車廣播呼籲避難後，有超過100人聚集在海拔約20公尺的小山丘上不安地看向大海。

    在釧路港附近公司上班、前來避難的41歲女上班族面色凝重表示，2011年東日本大地震時釧路也遭到海嘯襲擊，把車輛都淹沒了，因此她這次也相當擔心海嘯的情況；1名原本在從事管道工程的45歲男子，聽到警報後連忙和同事暫停作業一起來避難。

    在311大地震有超過500人罹難的岩手縣宮古市，民眾紛紛前往臨時做為避難所的市政府等待警報解除，某銀行的40名員工全都疏散到此；宮古市中心便利商店48歲女員工透露，她聽到警報後就立即鎖門撤離，因為自己想起了14年前的大震災。

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