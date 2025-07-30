堪察加半島外海強震 首波海嘯抵達日本沿岸、最高50公分

堪察加半島今早發生規模8.8的強震，第一波海嘯已到達日本沿海，最高約50公分。（路透）

2025/07/30 11:42

〔駐日特派員林翠儀／東京30日報導〕俄羅斯堪察加半島今早發生規模8.8的強震，日本氣象廳向北海道到和歌山縣的太平洋沿岸城市發布海嘯警報，預測最高將有3公尺的海嘯來襲，至中午為止，第一波海嘯已到達數個城市沿海，最高約50公分。氣象廳表示，由於海嘯持續時間很長，以過去的經驗，從發布到解除恐怕需要半天到一天的時間，呼籲民眾在警報解除前持續避難。官房長官林芳正中午表示，目前尚未收到任何人員或財產損失的報告。

林芳正表示，海嘯警報發布後有3條高速公路的3個路段已關閉，17家鐵道公司的41條路線已停運，仙台機場的跑道也已關閉。至於核電廠部分，目前尚未收到任何異常報告。

請繼續往下閱讀...

讀賣新聞報導，北海道大學地震學教授高橋浩晃指出，這次的地震是「典型的海溝型地震」（板塊邊界地震），影響可能會持續很長時間，在第一波海嘯過後幾小時或半天後，可能會出現比第一波更強的海嘯，因此在警報解除之前，請勿靠近海邊。

堪察加半島距離北海道根室市約1500公里，今早地震發生時，起初推算規模為8.0，後來兩度上修為規模8.8，氣象廳原本發布海嘯注意，隨後也上修為海嘯警報。

第一波海嘯大約從上午10點半以後陸續抵達，北海道約30至40公分，東北的宮城縣石卷港為11點51分到達，高50公分。

由於這一帶屬於板塊隱沒帶，地震活動頻繁，今年7月20日曾發生規模7.4地震。1952年11月附近曾發生過規模9.0的地震，當時岩手縣久慈港曾觀測到高達1公尺的海嘯。

日本首相石破茂上午呼籲相關地區民眾避難，並指示各省廳掌握情況。海嘯警報發布後，政府將原設在首相官邸危機管理中心的情報聯絡室，改組為官邸聯絡室。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法