日本發布海嘯警報！民眾前往高處避難影像曝

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯遠東地區堪察加半島近海今上午發生規模8.8地震,日本氣象廳針對太平洋沿岸發布海嘯警報。已有部分警戒區災民爬上高處,避免危險。

俄羅斯發生強震後,日本氣象廳提醒,民眾應一邊呼籲周邊人員避難,一邊盡可能前往地勢較高的地方逃生;若附近沒有高地,擇要前往高樓建築的上層,或儘量遠離海岸避難。根據外媒直播可見,北海道木川町有民眾爬上一處消防站上避難;日本北海道釧路也有部分民眾在臨時避難所避難。

目前北海道廣尾町十勝港已測得40公分高的海嘯,日本氣象廳表示,各地觀測站都在持續監測潮位高度是否出現變化。

People sought higher ground on Wednesday after Japan’s meteorological agency issued a tsunami alert for Japan’s Pacific coast.

