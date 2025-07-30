日本發布海嘯警報！民眾前往高處避難影像曝

北海道木川町有民眾爬上一處消防站上避難。（共同社/美聯社）

2025/07/30 11:49

劉力仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯遠東地區堪察加半島近海今上午發生規模8.8地震，日本氣象廳針對太平洋沿岸發布海嘯警報。已有部分警戒區災民爬上高處，避免危險。

俄羅斯發生強震後，日本氣象廳提醒，民眾應一邊呼籲周邊人員避難，一邊盡可能前往地勢較高的地方逃生；若附近沒有高地，擇要前往高樓建築的上層，或儘量遠離海岸避難。根據外媒直播可見，北海道木川町有民眾爬上一處消防站上避難；日本北海道釧路也有部分民眾在臨時避難所避難。

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目前北海道廣尾町十勝港已測得40公分高的海嘯，日本氣象廳表示，各地觀測站都在持續監測潮位高度是否出現變化。

日本北海道釧路有部分民眾在臨時避難所避難（共同社／路透社）

日本氣象廳發布海嘯警報。（美聯社）

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