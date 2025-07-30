南極洲磷蝦捕獲量創新高 恐導致捕撈季提前結束

南極洲附近磷蝦捕獲產量豐富。（美聯社檔案照）

2025/07/30 12:33

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南極洲附近磷蝦捕獲產業發達，但為了生態保育，每次捕撈季都有規定的捕獲額度。近日有消息指出，本季的捕獲數量已接近當季限額，這代表此次捕撈季將史無前例提前關閉。

據《美聯社》報導，在2024年至2025年的南極洲磷蝦捕獲季中，目前捕獲總量已達到了約51.86萬噸，約佔62萬噸限額的84%，一旦到這個數量，就代表捕撈祭將提前結束。

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來自南極海洋生物資源養護委員會（CCAMLR）的1份報告指出，截至今年6月30日止，光是一處南極洲附近熱門地區的磷蝦捕獲量已高過去年數量的60%。

海洋守護者協會（Sea Shepherd Global）行動總監哈馬施泰特（Peter Hammarstedt）表示，大多數的磷蝦捕獲地區將會越來越小，他比喻，現在捕撈的行為就如同1名獵人聲稱只捕獵美國1%的鹿，但所有鹿都是在同一處被獵殺的。

磷蝦是世界上價值最高的海洋物種之一，全球估計含有6300萬噸，因其富含Omega-3常被做成磷蝦油，在製作魚粉、寵物食品與人類膳食補充劑上被使用，但隨著捕撈業進步、氣候變遷以及對其需求日漸提升，加大了磷蝦資源的壓力，近年來人們試圖在捕獲以及保育上尋求平衡使用。

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