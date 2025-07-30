為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南極洲磷蝦捕獲量創新高 恐導致捕撈季提前結束

    南極洲附近磷蝦捕獲產量豐富。（美聯社檔案照）

    南極洲附近磷蝦捕獲產量豐富。（美聯社檔案照）

    2025/07/30 12:33

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南極洲附近磷蝦捕獲產業發達，但為了生態保育，每次捕撈季都有規定的捕獲額度。近日有消息指出，本季的捕獲數量已接近當季限額，這代表此次捕撈季將史無前例提前關閉。

    據《美聯社》報導，在2024年至2025年的南極洲磷蝦捕獲季中，目前捕獲總量已達到了約51.86萬噸，約佔62萬噸限額的84%，一旦到這個數量，就代表捕撈祭將提前結束。

    來自南極海洋生物資源養護委員會（CCAMLR）的1份報告指出，截至今年6月30日止，光是一處南極洲附近熱門地區的磷蝦捕獲量已高過去年數量的60%。

    海洋守護者協會（Sea Shepherd Global）行動總監哈馬施泰特（Peter Hammarstedt）表示，大多數的磷蝦捕獲地區將會越來越小，他比喻，現在捕撈的行為就如同1名獵人聲稱只捕獵美國1%的鹿，但所有鹿都是在同一處被獵殺的。

    磷蝦是世界上價值最高的海洋物種之一，全球估計含有6300萬噸，因其富含Omega-3常被做成磷蝦油，在製作魚粉、寵物食品與人類膳食補充劑上被使用，但隨著捕撈業進步、氣候變遷以及對其需求日漸提升，加大了磷蝦資源的壓力，近年來人們試圖在捕獲以及保育上尋求平衡使用。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播