311後全球最強震！ 俄地震上修規模8.8 海嘯警報範圍擴至紐澳

俄羅斯堪察加半島強震規模上修到8.8，是2011年311東日本大地震後全球最大震，環太平洋地區海嘯警報發布。（歐新社）

2025/07/30 11:22

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯堪察加半島近海在台灣時間今（30日）上午7點24分發生強震，規模從8.7上修到8.8，是2011年311東日本大地震後全球最大震，也是人類有紀錄以來歷史第6強震，環太平洋地區海嘯警報發布，堪察加半島觀測到4公尺海嘯，目前海嘯已抵達日本，預估午後可能抵達台灣。

據美國地質調查所（USGS）觀測顯示，俄羅斯堪察加半島近海發生強震，規模上修到8.8，震央位於堪察加半島最大城堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchatsky）東南東方約119公里海域，深度僅20.7公里；USGS災情預估，針對人員傷亡發布了黃色警報，恐釀數十到百人傷亡，經濟損失達紅色警報，可能對當地造成大面積破壞。

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這起規模8.8強震也是自2011年311東日本大地震後，14年來全球最大震，與1906年厄瓜多-哥倫比亞強震、2010年智利強震並列人類歷史第6強震。

太平洋海嘯預警中心立刻針對還太平洋地區發布海嘯警報，目前堪察加半島、北千島群島已經觀測到4公尺海嘯，目前海嘯抵達日本北海道、東北地區，觀測到30-50公分海嘯；中央氣象署也發布海嘯警訊，提醒今下午1點過後海嘯將開始影響台灣，提醒沿海地區民眾提高，警覺嚴加防範。

夏威夷也警告當地居民恐有破壞性海嘯，目前海嘯警報範圍已擴大到澳洲、紐西蘭。

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