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    俄強震普廷坐鎮指揮救災 中國表達慰問願提供援助

    俄羅斯總統普廷親自開會坐鎮指揮堪察加救災。（美聯社資料照）

    俄羅斯總統普廷親自開會坐鎮指揮堪察加救災。（美聯社資料照）

    2025/07/30 11:55

    〔編譯陳成良／綜合報導〕堪察加半島遭遇強震後，克里姆林宮已將救災層級提升至國家級。根據《塔斯社》（TASS）等俄羅斯官媒報導，俄羅斯總統普廷30日召開緊急視訊會議，坐鎮指揮，下令動用一切聯邦資源投入救援。

    在克里姆林宮發布的會議畫面中，普廷聽取了國安會秘書長紹伊古（Sergei Shoigu）與緊急情況部長庫倫科夫（Aleksandr Kurenkov）的簡報。他表情凝重地指示，務必將人民的生命安全置於首位，並盡快恢復災區的電力、供水與通訊，同時對數千名疏散的災民，提供妥善的臨時安置與醫療支持。

    軍事力量已全面介入救災，普廷下令國防部，動員太平洋艦隊的海軍陸戰隊工兵部隊與重型運輸機，優先搶通因山體滑坡而中斷的道路，並將救援物資與醫療團隊，運送至已成孤島的偏遠村莊。

    與此同時，中國外交部發言人於北京的例行記者會上，率先對俄羅斯的災情表達誠摯慰問。根據報導，發言人表示，中方正與俄方保持密切溝通，並準備好根據俄方的需求，提供必要的緊急人道主義援助。

    在國際反應方面，除了中國的公開表態外，目前尚未有其他主要國家，就此次災情發布具體的官方援助聲明。

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