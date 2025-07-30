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    俄羅斯強震「吊車狂搖」驚悚影片曝！ 有人赤腳街頭狂奔

    俄羅斯救難人員在檢查一所因地震受損的幼兒園。（美聯社）

    俄羅斯救難人員在檢查一所因地震受損的幼兒園。（美聯社）

    2025/07/30 12:08

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯遠東堪察加半島30日上午發生規模8.8強震，後續餘震不斷，引發北太平洋沿岸地區海嘯警報。有鏡頭拍到強震撼動瞬間影像，屋內衣櫃翻倒，鏡子碎落一地，路上汽車、大型吊車劇烈搖動十餘秒，相當恐怖。

    綜合外媒報導，根據俄羅斯科學院聯合地球物理局堪察加分局電報頻道指出，俄羅斯遠東地區堪察加半島發生的地震，是自1952年以來最強的地震。該局表示，從西南方向看，地震震源與2025年7月20日和2024年8月17日地震的震源相鄰，斷裂沿著深海海溝的軸線向西南方向延伸至少200公里。

    首震之後，同一地點又發生4次地震，其中2次超過規模6.0。根據俄媒描述，強震威力驚人，許多人光著腳或僅罩著外套逃到街上，公寓裡的衣櫃翻倒，鏡子被震碎，街邊停放車輛狂搖，建築物的陽台也明顯搖晃。目前，堪察加半島首府已經出現停電和手機訊號中斷的情況。

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