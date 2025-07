俄羅斯強震「吊車狂搖」驚悚影片曝！ 有人赤腳街頭狂奔

2025/07/30 12:08

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯遠東堪察加半島30日上午發生規模8.8強震,後續餘震不斷,引發北太平洋沿岸地區海嘯警報。有鏡頭拍到強震撼動瞬間影像,屋內衣櫃翻倒,鏡子碎落一地,路上汽車、大型吊車劇烈搖動十餘秒,相當恐怖。

綜合外媒報導,根據俄羅斯科學院聯合地球物理局堪察加分局電報頻道指出,俄羅斯遠東地區堪察加半島發生的地震,是自1952年以來最強的地震。該局表示,從西南方向看,地震震源與2025年7月20日和2024年8月17日地震的震源相鄰,斷裂沿著深海海溝的軸線向西南方向延伸至少200公里。

請繼續往下閱讀...

首震之後,同一地點又發生4次地震,其中2次超過規模6.0。根據俄媒描述,強震威力驚人,許多人光著腳或僅罩著外套逃到街上,公寓裡的衣櫃翻倒,鏡子被震碎,街邊停放車輛狂搖,建築物的陽台也明顯搖晃。目前,堪察加半島首府已經出現停電和手機訊號中斷的情況。

???????? WATCH: Shocking footage of the earthquake that struck Russia’s Kamchatka Peninsula



Footage from social media https://t.co/ss4MkMPXez pic.twitter.com/dnKiyydojv