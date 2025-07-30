俄近海8.8強震引發海嘯警報 北海道已測得40公分海嘯

在堪察加半島發生強震後，日本氣象廳發布海嘯警報，目前北海道廣尾町十勝港已測得40公分高的海嘯。（圖擷取自日本氣象廳）

2025/07/30 11:24

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯遠東地區堪察加半島近海今上午發生規模8.8地震，日本氣象廳針對日本太平洋沿岸發布海嘯警報及「海嘯注意報」。目前北海道廣尾町十勝港已測得40公分高的海嘯，日本氣象廳表示，各地觀測站都在持續監測潮位高度是否出現變化。

根據日本《NHK》報導，北海道廣尾町十勝港在當地時間上午10點51分測得40公分高的海嘯，北海道根室市花咲、釧路港、岩手縣大船渡港都測得30公分高的海嘯。北海道網走港、岩手縣釜石港、岩手縣宮古港則是測得20公分高的海嘯。

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日本氣象廳發布的海嘯警報範圍，包含從北海道東北部至和歌山縣東南方的太平洋沿岸地區；從四國德島縣一路沿著九州、沖繩縣的太平洋沿岸地區，以及北海道北部沿岸、東北陸奧灣沿岸則是發佈「海嘯注意報」。

氣象廳提醒，民眾應一邊呼籲周邊人員避難，一邊盡可能前往地勢較高的地方逃生；若附近沒有高地，擇要前往高樓建築的上層，或儘量遠離海岸避難。

在堪察加半島發生強震（震央為上圖打叉處）後，日本氣象廳發布海嘯警報。（圖擷取自日本氣象廳）

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