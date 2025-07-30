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    俄近海強震引發海嘯警報 菲律賓預估海嘯高達1公尺

    菲律賓火山和地震研究所（PHIVOLS）在最新發布警告指出，菲律賓面向太平洋的一些沿海地區，預計將出現小於1公尺的海嘯，預計第一波海嘯於當地時間30日下午1時20分後抵達。（圖擷取自菲律賓火山和地震研究所）

    菲律賓火山和地震研究所（PHIVOLS）在最新發布警告指出，菲律賓面向太平洋的一些沿海地區，預計將出現小於1公尺的海嘯，預計第一波海嘯於當地時間30日下午1時20分後抵達。（圖擷取自菲律賓火山和地震研究所）

    2025/07/30 11:41

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯遠東地區堪察加半島近海今上午發生規模8.8地震，隨後日本、菲律賓、印尼、美國等有關當局相繼發布海嘯警告。對此，菲律賓火山和地震研究所（PHIVOLS）在最新發布警告指出，菲律賓面向太平洋的一些沿海地區，預計將出現小於1公尺的海嘯，預計第一波海嘯於當地時間30日下午1時20分後抵達。

    綜合《CNN》、《半島電視台》等外媒報導，菲律賓火山和地震研究所指出，預計第一波海嘯當地時間30日下午1時20分至2時40分之間抵達。

    印尼地球物理機構也發布海嘯警告表示，當地時間30日下午，小於0.5公尺的海嘯可能會襲擊印尼部分地區，海嘯可能會到達巴布亞地區（Papua）、北馬魯古省和哥隆塔洛省（Gorontalo）的沿海城市和城鎮。

    與此同時，夏威夷大島（Big Island）西海岸飯店正疏散房客，因為該州所有島嶼都已發布海嘯警告。卡美哈美哈國王科納海灘飯店位於可魯亞灣（Kailua Bay），該酒店的發言人向CNN證實，該飯店目前已經關閉，並將所有客人疏散到位於北部較遠內陸的Kealakehe中學。

    夏威夷大島西海岸飯店正疏散房客，因為該州所有島嶼都已發布海嘯警。車輛從夏威夷瓦胡島的威基基（Waikiki）海灘駛出。（法新社）

    夏威夷大島西海岸飯店正疏散房客，因為該州所有島嶼都已發布海嘯警。車輛從夏威夷瓦胡島的威基基（Waikiki）海灘駛出。（法新社）

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