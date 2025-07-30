俄強震引發海嘯 美加州海岸發布預警、強力戒備

美國當地時間29日，加州海岸發布海嘯預警並強力戒備。（圖擷自美國氣象局）

2025/07/30 11:44

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕俄羅斯遠東堪察加半島發生規模8.8強震，位於阿拉斯加的國家海嘯預警中心向包括加州、俄勒岡州和華盛頓州在內的西海岸地區發布海嘯預警。美國當地時間29日，加州海岸發布海嘯預警並強力戒備。

根據《SFGATE》報導，美國國家氣象局舊金山灣區（Bay Area）辦公室29日表示，預計海嘯30日凌晨0時15分抵達蒙特雷，凌晨0時40分抵達舊金山，凌晨1時5分抵達洛杉磯港。

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雖然氣象學家目前仍在評估威脅，美國國家氣象局仍在警報中指出，加州沿海地區可能被洪水淹沒。

美國氣象部門強調，位於沿海地區的人需遠離海灘、港口和碼頭。氣象部門補充，民眾不應前往海岸觀看海嘯，要隨事留意應急官員指示。

美國氣象部門還警告，海嘯可能以一系列海浪或湧浪形式到來，在第一波海嘯到達後的數小時內，仍可能存在危險。第一波海嘯或湧浪，可能不是整個系列中最高的。

美國灣區氣象部門目前預測，海嘯波高峰值將低於約3.5公尺。

另外美國夏威夷州已發布海嘯警報，部分島嶼居民被要求撤離。預計第一波海嘯將於夏威夷標準時間晚上7時17分到來。海浪可能對夏威夷州所有島嶼海岸線造成破壞。

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