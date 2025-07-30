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    盜竊德國博物館古代金幣 3人刑期最高可達11年

    3名男子29日因涉嫌於2022年從德國博物館盜竊數百枚古代金幣，而被判處有期徒刑。（美聯社）

    3名男子29日因涉嫌於2022年從德國博物館盜竊數百枚古代金幣，而被判處有期徒刑。（美聯社）

    2025/07/30 11:56

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕3名男子29日因涉嫌於2022年從德國一家博物館盜竊數百枚古代金幣而被判處有期徒刑，刑期最高可達11年。

    根據《CBS News》報導，德國南部城市因戈施塔特（Ingolstadt）1家法院就博物館竊盜案判處被告團體搶劫罪。第4名被告被判無參與博物館盜竊案，但仍因參與該團體其他盜竊行為而被定罪。

    這幾名來自德國北部的嫌犯，於2022年11月22日被捕，當時涉事博物館位於巴伐利亞州（Bavarian）曼興（Manching），其凱爾特和羅馬博物館發生竊盜案，小偷偷走1999年考古挖掘過程中發現的483枚凱爾特金幣。這些金幣年代可追溯到西元前100年左右。

    調查人員稱，盜竊者很快就完成偷竊。凌晨1時17分，博物館附近一個電信樞紐電纜被剪斷，導致該地區通訊網路中斷。盜竊者1時26分撬開博物館大門，之後於1時35分離開博物館。事發時沒有觸發警報，也沒有值夜班警衛。

    大部分被盜寶藏下落不明，但其中1名嫌疑人被捕時，調查人員發現他身上有金塊，似乎是部分寶藏被熔化後形成的。慕尼黑巴伐利亞（Bavarian）考古收藏館館長格布哈德（Rupert Gebhard）曾在2022年表示，融化金幣是「最糟選擇」。

    值得注意的是，4名被告過去就犯下盜竊行徑，他們被控自2014年後在德國及奧地利犯下20起住宅盜竊或搶劫未遂案。在約6個月庭審中，被告均未就指控置評。

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