俄羅斯堪察加半島8.7強震釀幼兒園倒塌 日美同步發布海嘯警報

俄羅斯強震造成堪察加地區一所幼兒園倒塌。（路透）

2025/07/30 10:57

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯遠東地區堪察加半島近海在台灣時間今（30日）上午7時24分（台灣時間）發生規模8.7的強烈地震，引發高達3至4公尺的海嘯，造成多棟建築受損，並觸發橫跨太平洋的海嘯警報，包括日本和美國夏威夷等地均已發出緊急疏散令。

綜合外媒報導，堪察加地區首長索羅多夫（Vladimir Solodov）表示，這是數十年來最強烈的地震，已有建物受損，包括一所幼兒園，所幸無人受傷。堪察加半島緊急情況部門警告，地震後堪察加部分地區恐遭遇3至4公尺高海嘯侵襲，呼籲民眾立刻撤離沿岸區域，切勿前往海邊。

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地震也引發太平洋海嘯預警中心關注，日本氣象廳（JMA）隨即發布警報，警告日本東部及東北部沿岸恐出現最高3公尺浪高，強烈呼籲居民緊急疏散。

美國夏威夷也啟動應變機制，針對沿海低窪地區進行撤離準備。加州當局對包括舊金山在內的中部海岸線發布海嘯警報，整個美國太平洋沿岸實施較低級別的海嘯預警。

美國太平洋海嘯預警中心表示，這次大地震也引發了海浪可能衝擊南美洲西海岸的厄瓜多爾和智利海岸的警告。

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