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    俄羅斯強震已釀7死 太平洋艦隊急動員救災

    在俄羅斯堪察加邊疆區首府堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克市，1所幼兒園在30日的強震中嚴重受損，外牆崩塌。（路透）

    在俄羅斯堪察加邊疆區首府堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克市，1所幼兒園在30日的強震中嚴重受損，外牆崩塌。（路透）

    2025/07/30 10:43

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯遠東堪察加半島30日上午發生規模8.7強震後，首波災情陸續傳出，已知至少7人喪生。根據俄羅斯緊急情況部（EMCHS）發布的緊急通報，震央所在的太平洋沿岸地區已發布最高級別的海嘯警報，沿海數個城鎮正緊急疏散居民。首府堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克市（Petropavlovsk-Kamchatsky）感受到持續近2分鐘的劇烈搖晃，市內部分老舊建築出現牆體龜裂，通訊一度中斷。

    強震引發的災情持續擴大，傷亡報告首度傳出。《塔斯社》（TASS）引述地方官員證實，在距離震央較近的港口重鎮烏斯季堪察茨克（Ust-Kamchatsk），已有至少3名平民在疏散過程中因建築物倒塌遇難，另有十多人受傷。半島東岸的電力與通訊系統大範圍中斷，多條通往沿海村莊的道路因山體滑坡而阻斷，救援隊伍難以進入。

    截至當地時間近中午時分，官方確認的死亡人數已攀升至7人。堪察加邊疆區首長索羅多夫（Vladimir Solodov）宣布全區進入緊急狀態。為應對這場自1952年以來最強的地震，俄羅斯國防部已下令太平洋艦隊緊急動員，派遣海軍陸戰隊與重型運輸機，投入偏遠地區的搜救與物資運輸工作。克里姆林宮表示，總統普廷已聽取災情簡報，並指示聯邦政府全力支持救災。

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