為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    安哥拉千人上街抗議 逾500人被逮捕

    非洲國家安哥拉28日在首都羅安達爆發千人示威活動。（歐新社）

    非洲國家安哥拉28日在首都羅安達爆發千人示威活動。（歐新社）

    2025/07/30 11:25

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕非洲國家安哥拉（Angola）28日在首都羅安達（Luanda）爆發千人示威活動，當中因發生衝突造成4人死亡，以及約500人被捕，成為該國近年來範圍最大、破壞力最強的抗議行動之一。

    《BBC》報導，事件起因於7月初安哥拉政府將柴油價格提高33%以上，導致計程車司機不滿，因此展開自28日起為期3日的罷工活動，但對於日常極度仰賴計程車的安哥拉城市民眾來說，這不僅導致車資大幅提高，連帶食物以及其他生活必需品的價格也跟著提升，讓民眾的不滿直接爆發。

    安哥拉總統洛倫索（João Lourenço）對此表示，這些抗議者只是利用汽油上漲的理由當作破壞政府體制的藉口，他指出，即使價格上漲後，安格拉仍是全世界汽油價格最低的國家之一。據了解，當地民眾早已對現任政府感到不滿，洛倫索先前曾承諾會將人民的平均月薪從7萬寬扎（約新台幣2300元）提高到10萬寬扎（約新台幣3200元），但目前尚未兌現。

    28日民眾的抗議聲量持續蔓延，甚至還出現有人襲擊路上一般車輛與計程車，種種衝突造成4人死亡，更有約500人因為有暴力以及恐嚇等行為被捕，對此當地政府發出聲明嚴厲斥責，同時指出已陸續與抗議民眾進行談判，之後也會加派警力至街上巡邏，以重建公共秩序以及和平。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播