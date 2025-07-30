安哥拉千人上街抗議 逾500人被逮捕

非洲國家安哥拉28日在首都羅安達爆發千人示威活動。（歐新社）

2025/07/30 11:25

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕非洲國家安哥拉（Angola）28日在首都羅安達（Luanda）爆發千人示威活動，當中因發生衝突造成4人死亡，以及約500人被捕，成為該國近年來範圍最大、破壞力最強的抗議行動之一。

據《BBC》報導，事件起因於7月初安哥拉政府將柴油價格提高33%以上，導致計程車司機不滿，因此展開自28日起為期3日的罷工活動，但對於日常極度仰賴計程車的安哥拉城市民眾來說，這不僅導致車資大幅提高，連帶食物以及其他生活必需品的價格也跟著提升，讓民眾的不滿直接爆發。

請繼續往下閱讀...

安哥拉總統洛倫索（João Lourenço）對此表示，這些抗議者只是利用汽油上漲的理由當作破壞政府體制的藉口，他指出，即使價格上漲後，安格拉仍是全世界汽油價格最低的國家之一。據了解，當地民眾早已對現任政府感到不滿，洛倫索先前曾承諾會將人民的平均月薪從7萬寬扎（約新台幣2300元）提高到10萬寬扎（約新台幣3200元），但目前尚未兌現。

28日民眾的抗議聲量持續蔓延，甚至還出現有人襲擊路上一般車輛與計程車，種種衝突造成4人死亡，更有約500人因為有暴力以及恐嚇等行為被捕，對此當地政府發出聲明嚴厲斥責，同時指出已陸續與抗議民眾進行談判，之後也會加派警力至街上巡邏，以重建公共秩序以及和平。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法