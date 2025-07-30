日本發布海嘯警報！仙台機場緊急關閉 福島核電廠全員避難

由於海嘯警報發布，福島縣內的福島第一核電廠內的工作人員也全員撤離。（法新社）

2025/07/30 10:26

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯遠東地區堪察加半島近海今上午發生規模8.7地震，日本氣象廳針對太平洋沿岸發布海嘯警報。由於海嘯警報發布，位於宮城縣的仙台機場也已經緊急關閉，福島縣內的福島第一核電廠內的工作人員也全員撤離。

綜合日媒報導，宮城縣仙台機場因應海嘯警報，在當地時間上午9點40分左右暫時關閉，各家航空公司針對前往仙台機場的航班進行調整。全日空（ANA）表示，針對飛往仙台機場的航班，已在進行目的地變更等應對，所有往返仙台機場的航班都已停飛。日本航空（JAL）表示，原本從福岡機場與大阪伊丹機場飛往仙台的2個航班已經折返。

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東京電力公司在今早8點51分左右，針對福島第一核電廠奈的所有工作人員發布避難指示，目前全員避難中，已確認用來處理放射性廢水的「多核種除去設備」（ALPS）並無出現異常狀況，並於上午9點5分手動停止ALPS設備運轉。

東北電力公司指出，位於宮城縣石卷市與女川町的女川核電廠，目前正在運轉中的2號機截至上午9點50分為止並無異常，持續正常運轉中。日本原子力發電提到，位於茨城縣東海村的東海第二核電廠，目前正在進行重啟所需要的安全工程，因應海嘯警報，已暫停所有作業，並禁止作業人員進入海拔8公尺以下的區域。

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