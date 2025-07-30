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    首波畫面曝！ 俄強震逾3公尺海嘯席捲北千島群島 港口工廠被淹沒

    千島群島北方城市北庫里爾斯克（Severo-Kurilsk）已經遭到首波海嘯襲擊，港口的魚類加工廠被海嘯給淹沒。（圖擷自X）

    千島群島北方城市北庫里爾斯克（Severo-Kurilsk）已經遭到首波海嘯襲擊，港口的魚類加工廠被海嘯給淹沒。（圖擷自X）

    2025/07/30 10:00

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯堪察加半島近海在台灣時間今（30日）上午7點24分發生規模8.7強震，環太平洋海嘯預警中心針對太平洋沿海地區發布海嘯警報，離震央最近的千島群島北方城市北庫里爾斯克（Severo-Kurilsk）已經遭到首波海嘯襲擊，港口的魚類加工廠被海嘯給淹沒。

    據美國地質調查所（USGS）觀測顯示，俄羅斯堪察加半島近海發生規模8.7強震，震央位於堪察加半島最大城堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchatsky）東南東方約126公里海域，深度僅18.2公里；太平洋海嘯預警中心立刻針對太平洋地區發布海嘯警報。

    其中俄羅斯遠東、阿拉斯加估有3公尺以上海嘯，離震央最近的千島群島北方城市北庫里爾斯克已經遭到首波海嘯襲擊，當地民眾都前往高處避難，拍下港口的魚類加工廠被海嘯給淹沒，包含貨櫃、房屋等被海嘯捲走，畫面相當驚悚。

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