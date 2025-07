美遊樂園雲霄飛車再出包！開幕1個月內第4次停擺

2025/07/30 10:32

〔即時新聞/綜合報導〕美國俄亥俄州知名遊樂園「雲杉點」最新雲霄飛車設施「海妖的詛咒」6月28日開放後話題不斷,然該熱門設施卻頻頻故障,短短1個月內已發生至少4次列車在高空中卡住情況,引發遊客關注。

綜合外媒報導,這座號稱北美最高、最長、最快傾斜式雲霄飛車「海妖的詛咒」(Siren's Curse)於22日晚間列車在攀升至約160英尺(約49公尺)塔頂準備進入傾斜段時突然因不明原因停擺,園方表示是安全系統偵測異常,自動中止運作,由於無法重新啟動,現場遊客被迫只能步行下塔,沿著逃生樓梯返回地面。

這並非「海妖的詛咒」首次發生類似狀況,7月19日也曾發生列車傾斜至約45度時突然停止,讓乘客懸空等待約20分鐘;7月2日列車則是在準備傾斜前卡在頂端;6月28日,列車更直接在完全垂直狀態下停擺近10分鐘。所幸4次故障事故皆無人受傷。

園方發言人克拉克(Tony Clark)指出,所有狀況皆為「類似汽車亮起引擎檢查燈」的例行性警示,系統依設計自動啟動保護機制以確保乘客安全;另,「海妖的詛咒」遊樂設施在22日事件後已迅速恢復營運。

