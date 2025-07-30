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    美遊樂園雲霄飛車再出包！開幕1個月內第4次停擺

    美國俄亥俄州知名遊樂園「雲杉點」最新雲霄飛車設施「海妖的詛咒」6月28日開放後話題不斷，然該熱門設施卻頻頻故障，短短1個月內已發生至少4次列車在高空中卡住情況，引發遊客關注。（圖擷自「@DaveBondyTV」X、本報合成）

    美國俄亥俄州知名遊樂園「雲杉點」最新雲霄飛車設施「海妖的詛咒」6月28日開放後話題不斷，然該熱門設施卻頻頻故障，短短1個月內已發生至少4次列車在高空中卡住情況，引發遊客關注。（圖擷自「@DaveBondyTV」X、本報合成）

    2025/07/30 10:32

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州知名遊樂園「雲杉點」最新雲霄飛車設施「海妖的詛咒」6月28日開放後話題不斷，然該熱門設施卻頻頻故障，短短1個月內已發生至少4次列車在高空中卡住情況，引發遊客關注。

    綜合外媒報導，這座號稱北美最高、最長、最快傾斜式雲霄飛車「海妖的詛咒」（Siren's Curse）於22日晚間列車在攀升至約160英尺（約49公尺）塔頂準備進入傾斜段時突然因不明原因停擺，園方表示是安全系統偵測異常，自動中止運作，由於無法重新啟動，現場遊客被迫只能步行下塔，沿著逃生樓梯返回地面。

    這並非「海妖的詛咒」首次發生類似狀況，7月19日也曾發生列車傾斜至約45度時突然停止，讓乘客懸空等待約20分鐘；7月2日列車則是在準備傾斜前卡在頂端；6月28日，列車更直接在完全垂直狀態下停擺近10分鐘。所幸4次故障事故皆無人受傷。

    園方發言人克拉克（Tony Clark）指出，所有狀況皆為「類似汽車亮起引擎檢查燈」的例行性警示，系統依設計自動啟動保護機制以確保乘客安全；另，「海妖的詛咒」遊樂設施在22日事件後已迅速恢復營運。

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