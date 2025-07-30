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    美紐約4死槍擊案兇嫌要找NFL尋仇 搭錯電梯射殺無辜菁英

    美國紐約曼哈頓大樓4死槍擊案，兇嫌原本要去NFL總部尋仇，但搭錯電梯射殺無辜的女性。（路透）

    美國紐約曼哈頓大樓4死槍擊案，兇嫌原本要去NFL總部尋仇，但搭錯電梯射殺無辜的女性。（路透）

    2025/07/30 10:30

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約曼哈頓44層樓高的公園大道345號（345 Park Avenue）辦公大廈，於28日晚間6時30分許驚傳槍響，27歲兇嫌塔穆拉（Shane Devon Tamura）在奪走4人性命後自戕身亡，他原本要去大樓內的美式足球聯盟（NFL）總部尋仇，但搭錯電梯射殺無辜的女性菁英。

    《CNN》報導，曾是美式足球運動員的塔穆拉，在遺書裡聲稱自己罹患了慢性創傷性腦病變（CTE），對NFL的處理方式感到不滿。調查人員認為，塔穆拉當天原本要前往NFL總部，卻坐錯電梯到33樓的房地產業者魯丁管理公司（Rudin Management）。

    據了解，塔穆拉在33樓射殺了1名女子，亦即畢業於常春藤名校康乃爾大學、在魯丁上班的海曼（Julia Hyman），如果塔穆拉沒有搭錯電梯，恐怕海曼就不會遇害了。

    另外，塔穆拉在進入電梯前，於1樓大廳掃射造成3死1重傷，這3名死者分別為當時已下班的紐約警察伊斯蘭（Didarul Islam）、保安艾蒂安（Aland Etienne）、投資公司黑石集團的女高層勒帕特納（Wesley LePatner），她畢業於耶魯大學且曾在高盛服務10多年。

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