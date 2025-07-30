美鷹派學者警告 「轉向亞洲」抗中戰略已徹底失敗

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普廷2024年5月在北京會晤。評論指出，美國的戰略分心，為中俄深化合作創造了空間。（美聯社資料照）

2025/07/30 09:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕美新聞網站《Breaking Defense》近日刊出一篇由2名「中國鷹派」學者撰寫的重量級評論，挑戰美國主流外交思維。文章直言，過去20年來，美國歷任總統念茲在茲的「轉向亞洲」抗中戰略，不僅已證明徹底失敗，更諷刺地成為中國壯大的推手。

這篇評論由約克鎮研究所（Yorktown Institute）資深研究員哈提里（Shay Khatiri），以及印太安全研究所（Institute for Indo-Pacific Security）資深主任、同時也擔任全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）資深非駐點研究員的馬明漢（Michael Mazza）共同撰寫。

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文章回顧，無論是歐巴馬、川普的第一任期，還是拜登政府，「轉向亞洲」的嘗試，都反而助長了其他地區的衝突。歐巴馬自伊拉克撤軍，為伊斯蘭國（IS）的崛起創造了條件；他對歐洲的輕忽，更為普廷2014年入侵烏克蘭埋下伏筆。

同樣地，拜登政府自阿富汗撤軍後，迎來的卻是二戰後歐洲最大規模的陸地戰爭，以及中東衝突。評論一針見血地指出，這些衝突的爆發與持續，正是因為美國縮減了在當地的軍事力量。

而中國，正是這些混亂的最大受益者。當美國疲於奔命地應對歐洲與中東的戰火時，北京不僅為俄羅斯的戰爭機器輸血，更在哈瑪斯襲擊以色列後，公然支持哈瑪斯，試圖煽動反美情緒。每一次失敗的「轉向」，都讓中國變得更強大、更具破壞性。

歐亞一體 圍堵中國的戰略悖論

評論認為，美國領導人必須接受一個現實：歐亞大陸是一個緊密連結的政治空間，不可能在確保亞洲安寧的同時，放任歐洲與中東陷入動盪。若美國真心要圍堵中國，就必須確保其他地區的事件，不會干擾其亞洲政策。

因此，作者提出結論：與其徒勞地「轉向」，美國唯一明智的選擇，是擴充軍力，並重新致力於行使其「歐亞霸權」的角色，同時在歐洲、中東與印太地區，維持其絕對主導地位。否則，美國人最終能如願「轉向亞洲」的那一天，恐怕就是與中國的戰爭爆發之時。

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