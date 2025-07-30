堪察加半島8.7強震！太平洋地區海嘯警報 台灣也包含在內

環太平洋海嘯預警中心針對太平洋沿海地區發布海嘯警報，台灣也包含在內，預警可能有30公分至1公尺的海嘯。（圖擷取自https://www.tsunami.gov/）

2025/07/30 09:39

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯堪察加半島近海在台灣時間今（30日）上午7點24分發生規模8.7強震，環太平洋海嘯預警中心針對太平洋沿海地區發布海嘯警報，台灣也包含在內，預警可能有30公分至1公尺的海嘯。

據美國地質調查所（USGS）觀測顯示，俄羅斯堪察加半島近海發生規模8.7強震，震央位於堪察加半島最大城堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchatsky）東南東方約126公里海域，深度僅18.2公里；太平洋海嘯預警中心立刻針對太平洋地區發布海嘯警報。

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包含堪察加半島東岸、阿拉斯加、日本、台灣、菲律賓、印尼、太平洋各島國，甚至中南美洲沿岸都在預警的範圍內，俄羅斯遠東、阿拉斯加估有3公尺以上海嘯；關島、夏威夷、日本估有1～3公尺海嘯，台灣則可能有30公分至1公尺的海嘯。日本氣象廳也對全日本沿岸發布海嘯警報，其中沖繩、宮古島地區預估可能最大有1公尺海嘯，預計在今下午1點後抵達。

中央氣象署地震測報中心指出，太平洋海嘯警報中心研判這起強震可能在太平洋地區引發海嘯威脅，本署將嚴密監視海嘯的後續影響，隨時提供最新資訊。

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