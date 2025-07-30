至少2人罹難！北京洪災養老院被淹 網友：親屬被沖走生死未卜

救援畫面顯示，養老院在消防抵達救援時，已完全被洪水淹沒。（央視新聞）

2025/07/30 11:44

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國首都北京市發生洪災導致至少30人死亡，截至目前，官方未按慣例公布失聯人數。中國媒體稱，北京密雲區太師屯鎮養老院28日被洪水淹沒，至少2人遇難，院方受訪時卻稱「不方便透露，等有關部門統一回覆」。

據中媒《央視新聞》報導，28日清晨6時44分，北京市消防救援總隊接到報警稱，太師屯鎮養老照料中心被洪水圍困，有人員受困。總隊隨後調派救援人員、消防車及救援艇趕赴現場。截至28日下午12時45分，北京消防在該養老照料中心成功救出48名受困人員。

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《央視新聞》救援畫面顯示，養老院在消防抵達救援時，已完全被洪水淹沒。《星島日報》報導，事發後不少中國網民在社群媒體貼文稱，有親屬在太師屯鎮養老院失蹤或被洪水沖走，表示難過及震驚。截至目前，中國官方並未發布實際的死傷報告。

中媒《南方日報》報導，有上述養老機構老人的親屬29日發文稱，「住在養老中心的姨奶奶和她半身不遂的外甥因為密雲洪水淹死了。」該名親屬受訪時表示，她是接到姨奶奶直系親屬的電話，才知道姨奶奶和她外甥已經遇難。

針對傷亡情況，太師屯鎮養老照料中心負責人29日回應媒體說，「現在不方便透露，等有關部門統一回覆。」而對於是否有上述養老院老人被送醫救治，北京大學第一醫院密雲院區（密雲區醫院）急診證實「確有接診」。太師屯鎮政府人員則表示，上述養老院被淹沒，已轉移人員，但「具體情況暫時不清楚」。

相關報導稱，太師屯鎮養老照料中心共有床位80張，主要承擔低保、低收入、重殘、孤兒和社會老人等人群的集中供養。據悉，事發時養老機構居住著70多位老人。

中國北京市密雲區太師屯鎮養老院28日被洪水淹沒，至少2人遇難。（央視新聞）

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