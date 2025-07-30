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    象牙海岸總統宣布參加下屆選舉 爭取生涯第四任期

    西非國家象牙海岸總統瓦塔哈於29日宣布將參加10月的總統大選。（法新社檔案照）

    西非國家象牙海岸總統瓦塔哈於29日宣布將參加10月的總統大選。（法新社檔案照）

    2025/07/30 10:27

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕西非國家象牙海岸總統瓦塔哈（Alassane Ouattara）於29日指出，將參與10月的選舉，爭取自己總統生涯的第四任期。

    《BBC》報導，今年已高齡83歲的瓦塔哈於29日發表聲明，為了讓象牙海岸的安全以及經濟能夠繼續持續發展，以維護國家穩定，他將參與10月份的總統大選，同時強調自己身體十分健康，並指出，該國在2016批准的新憲法中已解除總統僅能擔任2屆的限制。

    在此次選舉中，瓦塔哈被認為是最有可能勝選的候選人，因為包含前總統巴波（Laurent Gbagbo）、前總理索羅（Guillaume Soro）在內等其他有望候選人，均已被禁止參與10月的選舉。然而，此舉也引發在野政黨不滿，認為瓦塔哈這行為違反憲法，是對民主制度的攻擊，要求恢復多名候選人的選舉資格。

    儘管象牙海岸的經濟已連續4年增加超過6%，但還是有許多人民對於現存的政治體制感到失望，尤其瓦塔哈移除部分反對派人士的選舉資格，讓當地人不禁回想起過去的選舉暴力，甚至在瓦塔哈爭取第三任期時便有爆發衝突，因此許多民間組織公開表示對本屆選舉感到擔憂。

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