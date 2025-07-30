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    川普鐵腕整頓左派校園 UCLA反猶案慘賠1.8億和解

    2024年5月23日，加州大學洛杉磯分校（UCLA）親巴勒斯坦學生在校園內集結，與警察對峙。（美聯社）

    2024年5月23日，加州大學洛杉磯分校（UCLA）親巴勒斯坦學生在校園內集結，與警察對峙。（美聯社）

    2025/07/30 08:14

    〔編譯陳成良／綜合報導〕繼哥倫比亞大學後，美國總統川普政府再介入校園反猶風波。根據美聯社報導，加州大學洛杉磯分校（UCLA）已與3名猶太學生及一名猶太教授達成和解，將支付613萬美元（約新台幣1.82億元），以了結2024年校園抗議引發的民權訴訟。

    訴訟指出，2024年期間，親巴勒斯坦抗議者在UCLA校內設立營地，並阻擋猶太師生進入教室與特定區域。校方當時主張責任應由抗議者負擔，未涉違法，但美國聯邦地方法院法官斯卡爾西（Mark Scarsi）駁回此說法，裁定UCLA須為學生人身安全與受教權負責。

    川普政府於今年3月介入該案，並在29日由司法部民權司宣布，調查結果認定UCLA違反《民權法案》與《憲法第十四修正案》，「蓄意漠視」校內對猶太與以色列學生的敵意行為，未能採取及時與適當措施。

    司法部助理部長迪倫（Harmeet K. Dhillon）表示，UCLA在面對校園內實質傷害與敵意時反應遲緩，未盡應有責任。

    根據協議，UCLA除需支付和解金外，還必須確保猶太學生、教職員未來不會被排除在校園活動之外，落實平等參與權利。和解金將支付原告的損害賠償與法律費用，並捐助8個猶太組織。

    值得注意的是，川普政府近日也將哥倫比亞大學2.21億美元和解案視為處理其他大學類似爭議的標準範本，並以財務懲罰作為制衡手段。

    另一方面，另有35名親巴勒斯坦學生、教職員與記者也對UCLA提起訴訟，指控校方未能妥善保護示威者，導致至少15人受傷。部分猶太學生也參與全美各地聲援加薩的校園抗議行動，顯示立場多元。

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