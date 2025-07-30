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    警告以色列結束加薩人道危機 英首相：否則英國將承認巴勒斯坦國

    英國首相施凱爾29日表示，除非以色列採取實質性措施結束加薩地區的惡劣局勢，否則英國將會承認巴勒斯坦國。（路透）

    英國首相施凱爾29日表示，除非以色列採取實質性措施結束加薩地區的惡劣局勢，否則英國將會承認巴勒斯坦國。（路透）

    2025/07/30 07:23

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕加薩人道危機持續加劇，法國總統馬克宏24日表示，法國將正式宣布承認巴勒斯坦國，引起國際關注。英國首相施凱爾（Keir Starmer）29日表示，除非以色列採取實質性措施結束加薩地區的惡劣局勢，否則英國將會承認巴勒斯坦國。對此以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）強調，此舉猶如獎勵「哈瑪斯」（Hamas）的恐怖主義行為。

    綜合外媒報導，施凱爾28日在內閣會議的會後記者會中宣布：「除非以色列政府採取實質性行動來結束加薩的悲慘局勢、同意停火、承諾推動可持續的長期和平、重啟兩國方案等，否則英國將於９月在聯合國大會上承認巴勒斯坦國。」

    施凱爾發聲後，包括法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）、沙烏地阿拉伯外交部、約旦外交部、巴勒斯坦解放組織執行委員會秘書長謝赫（Hussein al-Sheikh）都對此表示歡迎。

    施凱爾的發聲呼籲與法國總統馬克宏類似，馬克宏24日曾提到，法國將在今年9月的聯合國大會上正式宣布承認巴勒斯坦國，馬克宏直言：「法國決定承認巴勒斯坦國，因為這是中東和平的唯一方法。

    以色列總理納坦雅胡對此則強調，施凱爾的決定宛如是對哈瑪斯殘暴恐怖主義的獎勵，他強調：「今天在以色列邊境建立一個聖戰主義國家，明天就會威脅英國，對聖戰恐怖分子的姑息行為永遠不會成功。」美國總統川普也提到，英國政府的決定是在「獎勵哈瑪斯」，美國並沒有打算效仿。川普說，基本上施凱爾和馬克宏是在說一樣的話，「但這沒關係，這不代表我必須同意他們」。

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