川普全球關稅週五前底定 美商務部長：中國將費時較久

盧特尼克表示，川普的全球新關稅將在週五前底定。（法新社）

2025/07/29 23:36

〔編譯魏國金／台北報導〕美國商務部長盧特尼克29日堅稱，美國總統川普週五（8月1日）期限將對一系列貿易夥伴課徵對等關稅，不會再有推遲，但與中國的貿易談判將依據不同的時間表推進，目前雙方代表在瑞典首都斯德哥爾摩進行最新一輪談判。

盧特尼克在CNBC節目上說，「我們自己有與中國合作的團隊，他們有他們自己的事，但至於全球其他國家，我們將在週五前讓事情完成」。他補充，「8月1日是我們設定所有這些關稅稅率的日子，之後他們就開始依此行動」。

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川普對數十個國家課徵的對等關稅將於週五生效，他原本4月初推出該影響深遠的貿易計畫，但之後數度延後實施。

本月初，川普向20多國領袖寄發通知書，告知8月1日起將對其輸美產品課徵新關稅，多數新稅率接近川普4月最初設定的水準，但一些國家則提高許多，比如巴西產品的進口關稅高達50%。

盧特尼克此前表示，週五是開始繳納新關稅的「硬期限」。當被問及與個別貿易夥伴的貿易談判狀況時，盧特尼克表示，川普已多次拒絕潛在協議，以為美國爭取更好條件。

他說，「許多國家向我們提議開放他們的市場，你知道，50%、30%市場，但總統說，不，不，我要他們開放；因此現在與美國達成協議的代價是黑白分明的：完全開放市場」。

他說，「他（川普）希望確保美國人能向海外銷售產品，因此有沒有讓他考慮的協議呢？有的，但總統知道他只須設定稅率、設定價格，然後繼續前進」。

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