打破中國稀土壟斷 路透：美國擬與緬甸反抗軍合作

川普政府為爭取緬甸豐富的稀土資源，考慮對緬甸政策進行重大調整。（路透檔案照）

2025/07/29 23:50

〔國際新聞中心／綜合報導〕路透28日引述消息人士獨家報導，川普政府正考慮對緬甸政策進行重大調整，以爭取主要掌握在反抗軍手中的豐富稀土資源，削弱中國的優勢。

4名知情人士表示，川普政府內部近日討論多項提案，若付諸實施，將大幅改變美國對緬甸的長期政策。雖然尚未有任何決定，且專家認為存在龐大的後勤障礙，但若構想落實，華府可能需要與控制緬甸大部分重稀土礦床的少數民族武裝團體達成協議。

請繼續往下閱讀...

提案之一是與緬甸軍政府談判，以促成其與少數族裔武裝團體「克欽獨立軍」（KIA）達成和平協議；另一項則呼籲美國直接與克欽獨立軍接觸。自緬甸軍方2021年發動政變推翻民選政府後，華府一直避免與軍政府領袖直接接觸。

消息人士透露，這些構想此前未曾曝光，是1名曾擔任緬甸民主派領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）顧問的美國商業說客，在與克欽獨立軍和若干外部專家間接會談時，向川普政府官員提出。

稀土是17種金屬元素的統稱，用於製造將能量轉換為動能的磁體。而所謂的「重稀土」則是製造戰機及其他高性能武器的關鍵材料。美國重稀土產量極低，嚴重仰賴進口，而緬甸克欽地區是重稀土的重要來源，出口後送往中國加工。

在與中國的戰略競爭中，確保稀土供應成為川普政府的核心關切。國際能源總署（IEA）指出，中國掌握全球近90%的稀土加工能力。知情人士透露，美國官員最近幾個月來也透過中間人，與克欽武裝團體就稀土問題進行多次討論，此事未曾公開。

報導指出，若美國與緬甸軍政府接觸，將違背其長期政策。華盛頓已對軍方領袖實施制裁，並譴責其對羅興亞少數民族犯下「種族滅絕」與「反人道罪」暴行。川普政府日前剛解除對部分緬甸軍政府盟友的制裁，但官員強調，這並不表示美國對緬政策轉向。

知情人士透露，向美方提出的其他建議，還包括降低川普此前威脅對緬甸課徵40%關稅、撤回對軍政府及其盟友的制裁、與印度合作處理部分來自緬甸的重稀土出口，以及任命特使負責推動相關工作等。

然而，知情人士強調，白宮內部討論仍屬探索性質，且處於起步階段，基於川普政府對干預外國衝突及緬甸複雜局勢的謹慎立場，最終可能完全不會改變對緬政策。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法