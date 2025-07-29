一年不只四季！ 倫敦政經學院研究：人類製造出霧霾、垃圾季

去年11月印度的霾害。（路透檔案照）

2025/07/29 23:42

〔編譯管淑平／綜合報導〕人類活動正改寫地球的自然氣候規律。英國《每日郵報》28日報導，英國倫敦政經學院近期發表的一份研究指出，現在地球每年循環出現的春、夏、秋、冬之外，多了「霧霾季」和「垃圾季」，這兩個人為造成的季節，正打亂生態系統，危及公共健康。

研究團隊分析數十年衛星影像、氣象資料與地方通報紀錄後，提出這兩個新的季節。現在東南亞，霧霾季從6月開始，持續到9月間，大多數是因部份地區以焚燒清理田地的傳統「火耕」法，引發的有毒霧霾，影響鄰近國家長達數週。印度北部則是發生在每年冬季，雨季結束、農民焚燒稻草，加上排燈節，都加重霾害。北美也因野火季愈加長、更熱、更嚴重，霧霾更頻繁發生，加州好發野火的季節，已不再侷限於一年中最熱的幾個月，而是從春天就開始，延長到12月。

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另一個新季節是「垃圾季」。每年12月到次年3月，隨著季風轉向，海流將數量驚人的海漂塑膠垃圾沖上印尼峇里島岸上；類似情況也在菲律賓、泰國出現，甚至美國東岸佛州到北卡羅來納州，也因墨西哥灣流和其他洋流，帶來垃圾和漂浮廢棄物，尤其是夏季期間。

研究人員也以「消逝」、「心律不整」（arrhythmic）和音樂中突顯強、弱音的「切分」（syncopated）等詞彙，形容傳統自然氣候規律的改變。有的季節正在消失，如安地斯山與洛磯山脈等高山，冬季降雪顯著減少；有的是季節失序，例如春季太早來、夏季太長，使歐洲地區的動物繁殖和冬眠期提早數週開始；「切分季」則是季節特性變得更劇烈，如歐洲夏季因極端熱浪而變得更熱、更難預測。

這份在《環境地理學進展》（Progress in Environmental Geography）期刊發表的報告警告，季節模式改變，導致植物和動物相互依存的生命週期不再同步，擾亂經濟、社會和文化上依賴此週期的社會；每年出現的新霧霾季和垃圾季，則對公共衛生、海洋生命以及全球生態系統構成嚴重威脅。

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