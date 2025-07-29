掀中國房市風暴 恒大將從香港證交所下市

許家印創立的中國恒大集團。（彭博）

2025/07/29 22:54

〔編譯魏國金／台北報導〕掀起中國房市危機風暴的中國恒大集團，在法院判決強制清盤後暫停交易，而隨著18個月的停牌期限已屆，曾是中國最大房企的恒大即將從香港證交所下市。

南華早報導，中國恒大自2024年1月29日暫停交易，當天香港法院因恒大未能提出可行的重組計畫而下令清算。根據證交規則，連續停牌18個月的企業將除牌下市。

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恒大1996年由許家印創立，並於2009年在香港掛牌上市，是中國房地產榮景的典型代表。恒大積極進軍多元領域，從瓶裝水、電動車、足球俱樂部到主題樂園不一而足，巔峰時期其負債逾3000億美元。

2021年隨著北京推出「3條紅線」政策，以控制槓桿過度的開發商以及為房市降溫，恒大的財務危機浮現，之後並引發資金短缺，導致建築大規模停工、拖欠支付，致使投資人信心暴跌。資金短缺的恒大2021年底爆發離岸債券違約，引發全球對中國房市危機蔓延的疑慮。

2024年1月香港高等法院下令恒大清盤，此後法院任命的清盤人，致力恢復並管理該集團在岸與離岸資產。

恒大在停牌前的最後交易價格為0.163港元，市值21.2億港元。2017年恒大巔峰時期的市值超過3549億港元。

獨立分析師鄭懷武（Raymond Cheng）表示，「鑑於其龐大的債務與低落的資產品質，無法提供可行的重組計畫」，因此恒大的下市並不令人意外。

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