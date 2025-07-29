為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    掀中國房市風暴 恒大將從香港證交所下市

    許家印創立的中國恒大集團。（彭博）

    許家印創立的中國恒大集團。（彭博）

    2025/07/29 22:54

    〔編譯魏國金／台北報導〕掀起中國房市危機風暴的中國恒大集團，在法院判決強制清盤後暫停交易，而隨著18個月的停牌期限已屆，曾是中國最大房企的恒大即將從香港證交所下市。

    南華早報導，中國恒大自2024年1月29日暫停交易，當天香港法院因恒大未能提出可行的重組計畫而下令清算。根據證交規則，連續停牌18個月的企業將除牌下市。

    恒大1996年由許家印創立，並於2009年在香港掛牌上市，是中國房地產榮景的典型代表。恒大積極進軍多元領域，從瓶裝水、電動車、足球俱樂部到主題樂園不一而足，巔峰時期其負債逾3000億美元。

    2021年隨著北京推出「3條紅線」政策，以控制槓桿過度的開發商以及為房市降溫，恒大的財務危機浮現，之後並引發資金短缺，導致建築大規模停工、拖欠支付，致使投資人信心暴跌。資金短缺的恒大2021年底爆發離岸債券違約，引發全球對中國房市危機蔓延的疑慮。

    2024年1月香港高等法院下令恒大清盤，此後法院任命的清盤人，致力恢復並管理該集團在岸與離岸資產。

    恒大在停牌前的最後交易價格為0.163港元，市值21.2億港元。2017年恒大巔峰時期的市值超過3549億港元。

    獨立分析師鄭懷武（Raymond Cheng）表示，「鑑於其龐大的債務與低落的資產品質，無法提供可行的重組計畫」，因此恒大的下市並不令人意外。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播