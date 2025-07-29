與納坦雅胡不同調 川普認加薩人面臨飢餓：協助建立糧食中心

川普表示，美方與夥伴會協助建立加薩糧食中心。（歐新社）

2025/07/29 22:01

〔編譯林家宇／綜合報導〕聯合國機構示警加薩糧食即將耗盡，陷入致命飢餓和營養不良危機，再次引發全球對加薩人道危機嚴重性的高度關切。儘管以色列總理納坦雅胡主張，對加薩爆發饑荒的恐懼是哈瑪斯的宣傳策略，但美國總統川普28日到訪蘇格蘭期間，亦警告加薩正面臨「真實的飢餓」。

川普表示，美方與夥伴會協助為200多萬巴勒斯坦人建立糧食中心，尤其要餵飽當地孩子，英國和歐盟也會予以支持，讓民眾更容易取得食物。

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以色列雖聲稱已經讓足夠食物進入加薩，並反控聯合國分配不力，但迫於國際壓力，27日宣布增加援助供應措施，包括停止部分區域戰鬥，讓糧食和援助得以透過空運或安全廊道輸送。

聯合國秘書長古特瑞斯對於放寬物資進入加薩的決定表示歡迎，但也強調「仍遠非是終結這場惡夢的解決方案」。約旦和阿拉伯聯合大公國啟動空投援助物資行動，埃及則以卡車車隊通過拉法邊境，穿過以色列哨點進入加薩。德國表示會與約旦合作進行空投，並與法國、英國協調。

據聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）估算，每日得出動至少500至600輛載有糧食、藥物和衛生物品的卡車才有辦法滿足加薩所需，「開放所有通道，讓援助大量流入加薩才是避免飢餓狀況惡化的唯一方式」。

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