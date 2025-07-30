為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國百年「神祕美食」翻紅 要加可口或百事可樂掀爭論

    「花生可樂」近期重新在網路上爆紅。（彭博）

    「花生可樂」近期重新在網路上爆紅。（彭博）

    2025/07/30 00:07

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國南方流傳許久的神祕美食「farmer's coke（農夫可樂）」，近期重新在英國爆紅，這獨特的滋味也引來兩極評價。而所謂的「農夫可樂」，就是將鹹花生加進冰涼的可樂裡，民眾能一邊喝可樂、一邊吃花生。

    英媒《每日郵報》報導，「花生可樂」的組合可追溯到1920年代，當時帶殼的花生開始在雜貨店及加油站販售，加上這種吃法能讓做事的工人，空出一隻手來繼續工作或開車，所以專家認為這是因應工人對於便利的追求。

    然而這種鹹甜混搭的吃法，卻在近100年後使人們意見分歧，不少英國網友認為「這太瘋狂了，我從來沒試過，但老一輩真會搞生活小撇步」、「我大學有個女同學這樣吃，我從此之後就有陰影了」、「直到有顆花生卡在喉嚨，窒息而死」。

    但「農夫可樂」仍勾起不少人的童年回憶，「我以前常這樣吃！超愛這種甜鹹組合！」、「小時候在田裡工作時，這是休息時最受歡迎的點心」、「一定要用玻璃瓶的可樂，塑膠瓶喝起來完全不一樣」。而「花生可樂」加入的要是「可口可樂」還是「百事可樂」，則意外掀起另一場戰爭。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播