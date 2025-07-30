美國百年「神祕美食」翻紅 要加可口或百事可樂掀爭論

「花生可樂」近期重新在網路上爆紅。（彭博）

2025/07/30 00:07

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國南方流傳許久的神祕美食「farmer's coke（農夫可樂）」，近期重新在英國爆紅，這獨特的滋味也引來兩極評價。而所謂的「農夫可樂」，就是將鹹花生加進冰涼的可樂裡，民眾能一邊喝可樂、一邊吃花生。

英媒《每日郵報》報導，「花生可樂」的組合可追溯到1920年代，當時帶殼的花生開始在雜貨店及加油站販售，加上這種吃法能讓做事的工人，空出一隻手來繼續工作或開車，所以專家認為這是因應工人對於便利的追求。

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然而這種鹹甜混搭的吃法，卻在近100年後使人們意見分歧，不少英國網友認為「這太瘋狂了，我從來沒試過，但老一輩真會搞生活小撇步」、「我大學有個女同學這樣吃，我從此之後就有陰影了」、「直到有顆花生卡在喉嚨，窒息而死」。

但「農夫可樂」仍勾起不少人的童年回憶，「我以前常這樣吃！超愛這種甜鹹組合！」、「小時候在田裡工作時，這是休息時最受歡迎的點心」、「一定要用玻璃瓶的可樂，塑膠瓶喝起來完全不一樣」。而「花生可樂」加入的要是「可口可樂」還是「百事可樂」，則意外掀起另一場戰爭。

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