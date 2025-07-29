「台灣有事」兵推 要求美對中核嚇阻 日本官方否認

圖為美國海軍「卡爾文森號」航空母艦與日本海上自衛隊在菲律賓海舉行聯合演習。（法新社）

2025/07/29 20:48

〔駐日特派員林翠儀／東京二十九日報導〕日本共同社報導，日本自衛隊、美軍去年二月舉行「利刃」（Keen Edge）兵推演習，設想「台灣有事」將中國視為假想敵，自衛隊統合幕僚長吉田圭秀在演習中，要求美方以「核武」對中國進行嚇阻反制，這也是日美首次在官方的兵推演習中納入「核威脅」。不過，當事人吉田圭秀和日本防衛相中谷元今天均出面否認，並駁斥報導內容「毫無根據」。

「利刃」兵推演習與「利劍」（Keen Sword）實兵演習，是美日重要年度雙邊演習，兩項演習隔年交錯進行，「利劍」主要是驗證「利刃」兵推的效果。去年二月舉行的「利刃」兵推，因為首次針對「台灣有事」的情境進行演練，並以電腦模擬演習以「中國侵台」為情境，後來經媒體曝光後，受到很大的矚目。

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不過當時的關注焦點，包括首度將中國列為「假想敵」，以及日美政府以台灣有事為前提制定作戰計畫。儘管日本官方在事後澄清，演習並未設想任何特定國家或地區，但一般認為，這是日美對北京發出的政治訊號。

共同社近日又根據多位政府相關人士的透露，指出「利刃」的兵推中，在台灣有事的初期階段，美軍在日本的西南群島和菲律賓進行部署，而在後期階段，中國暗示將對日美動用核武，吉田要求美方以核威脅反制，美方起初態度謹慎，但在吉田再三敦促下，美方表示贊同。這也是日美首次在官方的兵推演習中納入「核威脅」。

吉田擔任統合幕僚長（相當於參謀總長）達二年四個月，日本今年三月成立的陸海空自隊「統合作戰司令部」，吉田是重要的推手，去年二月上旬舉辦「利刃」演習，日美也是首次以雙方均設有聯合指揮所的前提下進行，兵推過後的二月中旬他還因過勞住院。吉田預定8月1日卸任，今天他在東京舉行卸任前最後一次記者會，在卸任之前突然被媒體點名他在兵推中要求美方動用核威脅，吉田矢口否認。

而防衛相中谷元在例行記者會上也嚴正駁斥，並表示「報導中涉及那場演習的內容是毫無根據」。

吉田和中谷均否認去年的「利刃」兵推演習，並未提到以「核武」對中國進行嚇阻的內容。不過，日美間從2010年起，就日本在遭到核武威脅時，美方提供「核保護傘」的「延伸嚇阻」，進行各種磋商，去年十二月，日美兩國政府首次制定了美國「延伸嚇阻」相關指針，彰顯日美強化同盟，以因應中國、北韓及俄羅斯的軍事合作帶來的區域威脅。

共同社的另一篇報導也指出，由日美外交和防務部門負責人參加的「延伸嚇阻協議」定期會議中，曾多次實施了設想突發事態的兵推演習，並討論了美軍使用核武器的腳本，目的是在日益活躍的中國、北韓和俄羅斯軍事活動背景下，確保美國核保護傘的有效性。

這也是首次曝光的消息，而日本政府發言、官房長官林芳正昨天在例行記者會，僅表示鑑於會議的性質，不便評論，但並未否認其內容。他還說明，今年六月才剛舉行過一次。

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