平壤加派3萬兵力為俄軍撐場 烏媒分析：普廷和談前秀肌肉

俄羅斯總統普廷（左）和北韓領導人金正恩（右）。（美聯社檔案照）

2025/07/29 20:26

〔編譯管淑平／綜合報導〕北韓去年底派兵參與俄羅斯對烏克蘭的戰爭，與俄軍共同作戰，烏克蘭官員近期評估認為，北韓可能已加派3萬名部隊，而且其作戰區域可能即將不再限於俄國與烏國接壤的庫斯克州。烏克蘭媒體引述分析家看法，俄國此舉意在和談前，展現作戰聯盟力量。

《基輔獨立報》28日報導，華府「軍備管制與禁止核武擴散中心」政策主任艾拉斯（John Erath）指出，在華府試圖推動基輔和莫斯科和談之際，俄國可能會設法擴大在烏國共同作戰的聯盟，來「投射力量」；或許也會利用美國總統川普定出的和談通牒期限截止前，加強在烏國前線的攻勢。英國阿伯里斯特威斯大學俄國政治專家馬瑟斯（Jenny Mathers）認為，對外釋放強烈訊息之外，俄國更是出於內部兵力需求考量，「俄國目前其實非常需要地面兵力」。

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北韓去年底估計派出1萬2000名部隊，在庫斯克州與俄軍共同作戰，俄方直到今年4月在庫斯克取得勝利，才首次證實部署了北韓軍隊。根據烏國總統澤倫斯基說法，這1萬2000人中，4000人陣亡。

烏國執政黨「人民公僕黨」國會議員戈本科（Ruslan Gorbenko）說，「俄國在試圖不僅向川普、也向所有（美國的）歐洲夥伴傳遞訊息，將繼續這場消耗戰」。

美國智庫「哈德遜研究所」亞太安全事務主任克羅寧（Patrick Cronin）認為，對俄國來說，與北韓合作或許有助於降低莫斯科對中國搶走權力的憂慮，同時對過去幾乎完全依賴北京的平壤，擴大影響力；而對北韓而言，則可在與南韓、日本潛在衝突前，取得現代軍事技術，並擴大盟友圈。他認為，俄國可藉此向西方施加心理壓力，迫使其接受俄方訴求，在戰事不退縮下，在談判桌上換得利益，「很清楚的，莫斯科正在精心盤算，如何對美國、對川普，用上這張北韓牌」。

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