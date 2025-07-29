施壓川普政府拒賴清德過境紐約？ 中國外交部這樣說......

中國外交部發言人郭嘉昆。（路透）

2025/07/29 20:13

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國《金融時報》（Financial Times）披露，在中國強烈抗議下，川普政府做出讓步，拒絕我國總統賴清德出訪中南美洲友邦期間過境美國紐約，引發外界熱議。中國外交部今天（29日）針對此事做出回應。

《金融時報》（29日）引述知情人士消息指稱，先前傳出賴清德擬於8月上旬出訪中南美洲友邦巴拉圭、瓜地馬拉和貝里斯，並將過境紐約，但北京多次提出強烈抗議，考慮到美中正在進行貿易談判，以及磋商「川習會」可能性，為避免激怒北京，川普政府決定做出讓步，拒絕讓賴清德過境停留紐約。

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而今天中國外交部例行記者會上，《彭博》記者向發言人郭嘉昆提問：「台灣總統賴清德將無法在訪問南美途中過境美國，顯然是過境紐約的計劃遭到了川普政府拒絕。中方是否曾就此事與美方溝通，要求美國政府拒絕賴清德過境紐約以及美國？」

郭嘉昆首先糾正彭博記者，老調重彈稱「台灣是中國的一個省，沒有什麼『總統』！」接著他說：「中方注意到有關報導。我要強調的是，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣地區領導人以任何名義、任何理由訪美。這一立場是一貫、明確、堅定的。希望美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題，共同推動中美關系穩定、健康、可持續發展。」

該消息曝光後，讓美國大批挺台政治人物、學者專家痛批，川普此舉只會讓外界認為美國政府懦弱，而中國也只會得寸進尺，在國際上加大霸凌台灣的力道。

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