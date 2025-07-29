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    川普又嗆倫敦市長「令人討厭」! 英國首相一旁超尷尬：我朋友

    美國總統川普（右）和倫敦市長沙迪克汗（左）組合照。（法新社檔案照）

    美國總統川普（右）和倫敦市長沙迪克汗（左）組合照。（法新社檔案照）

    2025/07/29 19:01

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普28日在蘇格蘭，與英國首相施凱爾共同舉行記者會，再度將砲口對準倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan），批評他「表現糟糕」、「令人討厭」，讓站在一旁的施凱爾相當尷尬，趕緊為好友護航。

    《法新社》28日報導，川普在記者會上，被問到預定9月對英國國是訪問，是否打算到訪倫敦，川普肯定地回應，但是隨即進一步說明，「我可不是你們市長的支持者，我認為他做得很糟糕」，還說「這名倫敦市長．．．是令人討厭的人」。

    川普這番批評，促使施凱爾急於出面緩頰，立刻插話說「他其實是我的朋友」。不過，川普仍繼續批評沙迪克汗，說「他的市長做得很糟糕」，不過，川普說「我當然會訪問倫敦」。

    川普與沙迪克汗之間的不愉快由來已久，2016年沙迪克汗成為首名穆斯林當選西方主要首都市長後，先因批評川普第一任內對特定穆斯林國家實施的旅行禁令，和川普結下樑子，之後川普曾指控他「在處理恐怖主義問題上做得差勁」、「是徹底的魯蛇」、「非常愚蠢」。

    去年11月5日美國大選前，沙迪克汗在一段網路廣播（podcast）中指控川普，因為他的膚色而刻意針對他；川普當選後，沙迪克汗在川普就職前夕，撰文警告西方要防範「反動民粹主義者」為進步派構成「定義這個世紀的挑戰」。

    沙迪克汗的發言人28日稍晚發表聲明，回應川普最新談話，表示市長樂見川普想造訪「這座世界上最偉大的城市」，「他（川普）將親眼見到，多元如何使我們更強大而非更衰弱，更富有而非更貧窮」。

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