金正恩胞妹連兩天嗆南韓、美國 李在明政府關注：十分罕見

北韓領導人金正恩胞妹金與正連續兩天針對兩韓問題以及北韓與美國關係發表談話。（美聯社）

2025/07/29 18:28

〔編譯管淑平／綜合報導〕北韓勞動黨中央委員會副部長金與正，連續兩天針對兩韓問題以及北韓與美國關係發表談話，對此，南韓總統府29日表示，金與正連續兩天發表談話「十分罕見」，政府高度關注。

《韓聯社》29日報導，南韓總統府發言人姜由楨在記者會上，被問及政府對金與正談話的立場，她表示，南韓與北韓之間長期處於對立狀態，尤其是在前政府時期更為明顯，因此，總統府認為，「首先需恢復互信」，「比起不交戰，根本不需要交戰的和平狀態」才是最有益的。她重申，李在明政府堅定不移的立場，是要打造一個沒有敵意、沒有戰爭、安全的朝鮮半島。

請繼續往下閱讀...

金與正28日發表談話，首次回應李在明政府的對北韓政策。金與正說，李在明上任以來多次表達要緩和半島緊張、改善兩韓關係，但是「盲目信從韓美同盟、針對北韓搞對抗的風格與歷任領導人如出一轍」；平壤對於南韓新政府制定何種政策、提出何種提議，均不感興趣，無論李在明政府採取何種姿態，兩韓敵對立場不會改變，「無法挽回已從本質上惡化的兩韓關係」，並重申今後不會與南韓面對面坐下來協商。

之後金與正29日又發表談話，表示北韓領導人金正恩和美國總統川普的「個人關係不錯」，但是北韓擁核國地位已是事實，其擁核能力背後的地緣政治環境也已有根本性的變化，接受和認可這個事實是大前提，北韓反對任何否定其擁核地位的企圖，若美國不接受此現實，雙方之間的接觸就只會是美國片面的「希望」。

韓聯社引述分析家看法，金與正這番言論，重申北韓不會進行去核談判的立場，同時也暗示可進行其他目的的對話。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法