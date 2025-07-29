釋永信被查後 少林寺推選釋印樂為新任住持

釋印樂成為新任少林寺方丈。（圖翻攝自微博）

2025/07/29 18:32

〔中央社〕中國河南嵩山少林寺前住持釋永信被查後，少林寺今天宣布推選釋印樂擔任新住持，並指釋印樂是經寺方「民主評議」所選出。少林寺27日宣布，釋永信因挪用資金及侵占該寺資產，且長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，正接受調查。

綜合中國媒體報導，少林寺今天由其管理處透過微信公眾號發布這一訊息，指寺方依據中國「漢傳佛教寺院住持任職辦法」，經少林寺「兩序大眾民主評議贊成」，並履行有關程序，禮請印樂法師任少林寺住持。

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根據公開資料，釋印樂1966年7月生於河南桐柏，1982年在桐柏山剃度出家，1990年畢業於中國佛學院，曾在河南省佛教協會工作，後任河南省佛教協會副秘書長、副會長；2003年10月受河南省佛教協會委派，在洛陽白馬寺主持工作，2005年11月升任白馬寺方丈。

少林寺27日透過其管理處發布通報，指釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵占項目資金寺院資產，「長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子」，嚴重違反佛教戒律，目前正接受多部門聯合調查。

中國佛教協會28日公告，指釋永信「所作所為性質十分惡劣，嚴重敗壞佛教界聲譽，損害出家人形象」，該會「堅決擁護和支持」對釋永信的依法處理決定。根據有關規定，該會同意對釋永信（俗名劉應成）的戒牒予以註銷。

財新網日前引述接近少林寺人士透露，釋永信是在7月25日深夜被有關單位「叫走」；而經濟觀察報則引述多名消息人士說法，指釋永信是在25日前後被河南新鄉警方帶走。

上述知情人士提到，釋永信今年春節前後出國訪問，返國後即被限制出境並接受主管部門談話，但還能在中國國內自由活動。5月間，河南鄭州市、登封市的宗教局、統戰部人員便開始以「少林寺管理處」的名義常駐寺內。

中國河南嵩山少林寺前住持釋永信被查。（圖擷自微博）

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