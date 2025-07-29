美珠寶網紅在家門口遭電擊搶劫 1600萬珠寶一夕蒸發

知名珠寶網紅在自家門前，遭兩名偽裝成工人的歹徒襲擊，搶走價值近56萬美元（約新台幣1663萬元）的名貴珠寶。（圖擷取自Facebook／Moshe Haimoff）

2025/07/29 19:57

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕紐約皇后區一名知名珠寶網紅日前在自家門前，遭2名偽裝成工人的蒙面歹徒持電擊槍襲擊，搶走價值近56萬美元（約新台幣1663萬元）的名貴珠寶，整起犯案過程被監視器拍下，目前警方仍在追查中。

《紐約郵報》報導，事件發生在上週三當地時間早上10點左右，珠寶網紅海莫夫（Moshe Haimoff）剛出門，一名身穿工程背心的男子便突然靠近他，並持電擊槍將他壓制在地；接著另一名蒙面歹徒加入，兩人合力搶走他身上的名錶、金鏈與手環，總價高達約56萬美元（約新台幣1663萬元），隨後搭乘早已在一旁待命的休旅車逃逸。

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海莫夫認為，這起搶劫是有人刻意設局。他指出，隔壁鄰居比他早幾分鐘出門，卻安然無事，讓他懷疑自己早已成為目標。他也慶幸當天沒帶13歲的兒子同行，否則後果不堪設想。回憶當時情況，海莫夫說第一名歹徒持電擊槍攻擊他的右腿，導致他幾乎無法行走，慌亂中只能盡全力跑回家門口，設法讓監視器錄下整段犯案過程。

儘管身體僅有輕微擦傷與瘀青，但海莫夫坦言，心理創傷遠比身體更嚴重。案發後他不敢獨自出門，並聘請全天候私人保全。他說「現在出門前我都要來回張望好幾次，但我不會讓這些人毀掉我的人生」。他強調，這起搶案不會影響他的事業。目前警方已公開嫌犯與車輛的監視器影像，並持續追緝嫌犯。

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