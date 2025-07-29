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    21個月大女嬰玩滑水道噴飛墜地亡 安全規範再掀疑慮

    一名21個月大的德國女嬰，在玩滑水道的過程中不慎從父親懷中滑落慘噴飛，頭部重創不治身亡；示意圖。（路透）

    一名21個月大的德國女嬰，在玩滑水道的過程中不慎從父親懷中滑落慘噴飛，頭部重創不治身亡；示意圖。（路透）

    2025/07/29 21:12

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕克羅埃西亞一處水上樂園在27日發生一起意外，一名不到2歲的女嬰在滑水道遊玩的過程中，不慎從父親懷中滑落慘被噴飛墜地，經搶救後仍不治身亡。該起事件在當地引起關注。

    《紐約時報》報導，這名21個月大的女嬰為德國人，前幾日和父親一同乘坐水上樂園的滑水道，但過程中不慎從父親懷中滑落，導致瞬間噴飛，從約3.5公尺高的滑水道跌落至水泥地面。

    當地目擊者表示，事發當下他們停到哭喊聲，隨後便看到爸爸抱著一個動也不動的女嬰，他們原以為是女嬰溺水。他們接著說，這位爸爸當下抱著孩子痛哭，更激動大喊「不要問我任何事，我女兒快死了！」。

    據了解，事情發生後隨即有一名在場醫生進行搶救，女孩有短暫甦醒，待急救人員趕到現場後，就由直升機協助送往醫院救治。但因女童腦部重創及嚴重內傷，於第二天凌晨不治身亡。

    該起事件引來當地關注，克羅埃西亞馬卡爾斯卡市長雅庫克（Zdenko Jakuc）受訪時表示，這是這個滑水道開放以來的第一起嚴重事故。目前警方也已經展開調查，仍不清楚該滑水道是否適合21個月大的孩童使用，以及是否有足夠的安全措施保障遊客安全。

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