畫面曝！印度4歲女童坐等穿鞋 一失衡從12樓高處墜亡
印度一名女童坐在窗邊等穿鞋，卻不幸從12層高樓墜落身亡。（擷取自@mumbaitez/X）
祝蘭蕙／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕印度馬哈拉施特拉邦帕爾加爾縣奈加奧恩（Naigaon）近日驚傳墜樓事件，一名4歲女孩因坐在窗台等待母親幫忙穿鞋，沒想到下秒直接從12樓高處墜落身亡，母親當場目睹愛女墜落，撕心裂肺尖叫，場面令人鼻酸。
綜合外媒報導，當地時間22日晚間7時40分許，4歲女童安維卡（Anvika Prajapati）隨母親到奈加奧恩一處親戚家作客。準備離開時，母親將她短暫放在靠窗的鞋櫃上，準備幫她穿鞋。
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沒想到安維卡隨後自行攀上窗台坐下，結果一個不慎失去平衡，從12樓高樓墜下。事發時母親眼睜睜看著女兒墜落，雖急忙撲上前想拉住她，但已來不及。隨著母親撕心裂肺的尖叫聲，家中親友驚慌聚集，並立刻衝往一樓查看。
警方指出，女童頭部重創，儘管緊急送醫搶救，仍在到院前傷重不治。當地警方已介入調查，初步排除他殺，研判為不慎失足墜樓的悲劇。
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