為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    畫面曝！印度4歲女童坐等穿鞋 一失衡從12樓高處墜亡

    印度一名女童坐在窗邊等穿鞋，卻不幸從12層高樓墜落身亡。（擷取自@mumbaitez/X）

    印度一名女童坐在窗邊等穿鞋，卻不幸從12層高樓墜落身亡。（擷取自@mumbaitez/X）

    2025/07/29 17:56

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度馬哈拉施特拉邦帕爾加爾縣奈加奧恩（Naigaon）近日驚傳墜樓事件，一名4歲女孩因坐在窗台等待母親幫忙穿鞋，沒想到下秒直接從12樓高處墜落身亡，母親當場目睹愛女墜落，撕心裂肺尖叫，場面令人鼻酸。

    綜合外媒報導，當地時間22日晚間7時40分許，4歲女童安維卡（Anvika Prajapati）隨母親到奈加奧恩一處親戚家作客。準備離開時，母親將她短暫放在靠窗的鞋櫃上，準備幫她穿鞋。

    沒想到安維卡隨後自行攀上窗台坐下，結果一個不慎失去平衡，從12樓高樓墜下。事發時母親眼睜睜看著女兒墜落，雖急忙撲上前想拉住她，但已來不及。隨著母親撕心裂肺的尖叫聲，家中親友驚慌聚集，並立刻衝往一樓查看。

    警方指出，女童頭部重創，儘管緊急送醫搶救，仍在到院前傷重不治。當地警方已介入調查，初步排除他殺，研判為不慎失足墜樓的悲劇。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播