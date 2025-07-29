受少子、高齡化衝擊 義大利未來25年勞動年齡層恐縮減5分之1

義大利「國家統計研究所」（Istat）估算，未來25年勞動年齡層人口將縮減5分之1。示意圖。（彭博）

2025/07/29 16:54

〔記者林家宇／台北報導〕義大利「國家統計研究所」（Istat）28日所公布的國家人口結構預測顯示，未來25年全國勞動年齡層將縮減達5分之1，凸顯出義大利人口挑戰的嚴峻程度。

「路透」報導，據Istat提出的最新人口預測，2050年義大利總人口將減少至5470萬人。其中，15至64歲族群將從2024年的3740萬，降至2050年的2970萬，全國人口佔比從63.5％降至54.3％。同一時期，65歲以上高齡者從現今的24.3％升至34.6％；14歲以下低齡人口從12.2％減至11.2％。

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受少子化浪潮衝擊的義大利，去年新生兒為37萬新低，總人口呈負成長，減少3.7萬人，降至5893萬人。

義大利長期低靡的出生率已被視為國家重大問題，儘管總理梅洛尼（Giorgia Meloni ）在內的領導人都誓言要處理少子化問題，至今尚未有人能夠讓生育率止跌回升。歐洲信用評級機構Scope Ratings去年報告指出，以2023至2040年的經濟成長潛力來看，義大利的人口結構為歐洲最差，其快速高齡化社會恐對公共財政造成負擔。

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