為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    遲來的清算！印度內政部長：參與印控克什米爾攻擊3槍手遭擊斃

    印度內政部長沙阿表示，印度安全部隊已擊斃3名參與襲擊印控克什米爾印度教遊客的槍手。（法新社）

    印度內政部長沙阿表示，印度安全部隊已擊斃3名參與襲擊印控克什米爾印度教遊客的槍手。（法新社）

    2025/07/29 16:52

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕印度內政部長沙阿（Amit Shah）今（29）日表示，印度安全部隊已擊斃3名參與襲擊印控克什米爾印度教遊客的槍手。

    根據《法新社》報導，這3名全副武裝槍手在印度28日的軍事行動中被擊斃。此前4月22日印控克什米爾哈爾加姆（Pahalgam）發生槍擊事件，共26人被槍手殺害。除1名尼泊爾男子外，其他死者都是印度居民。

    沙阿指出，印度安全機構掌握槍手參與襲擊的詳細證據，並補充3名槍手中有2人是虔誠軍（Lashkar-e-Taiba）成員。該組織被聯合國認定為恐怖組織。

    印度軍方也在聲明中說，28日的行動發生在達奇加姆山區（Dachigam）。

    印控克什米爾遊客攻擊事件爆發時，印度指責巴基斯坦支持襲擊者，巴基斯坦否認指控。5月印度和巴基斯坦爆發為期4天的激烈衝突，造成雙方70多人死亡。

    自1947年脫離英國統治獨立後，穆斯林占多數的克什米爾，一直被印度和巴基斯坦分割。主張對該地區擁有主權的雙方，為爭奪控制權爆發2場戰爭和數次衝突。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播