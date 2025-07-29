遲來的清算！印度內政部長：參與印控克什米爾攻擊3槍手遭擊斃

印度內政部長沙阿表示，印度安全部隊已擊斃3名參與襲擊印控克什米爾印度教遊客的槍手。（法新社）

2025/07/29 16:52

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕印度內政部長沙阿（Amit Shah）今（29）日表示，印度安全部隊已擊斃3名參與襲擊印控克什米爾印度教遊客的槍手。

根據《法新社》報導，這3名全副武裝槍手在印度28日的軍事行動中被擊斃。此前4月22日印控克什米爾哈爾加姆（Pahalgam）發生槍擊事件，共26人被槍手殺害。除1名尼泊爾男子外，其他死者都是印度居民。

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沙阿指出，印度安全機構掌握槍手參與襲擊的詳細證據，並補充3名槍手中有2人是虔誠軍（Lashkar-e-Taiba）成員。該組織被聯合國認定為恐怖組織。

印度軍方也在聲明中說，28日的行動發生在達奇加姆山區（Dachigam）。

印控克什米爾遊客攻擊事件爆發時，印度指責巴基斯坦支持襲擊者，巴基斯坦否認指控。5月印度和巴基斯坦爆發為期4天的激烈衝突，造成雙方70多人死亡。

自1947年脫離英國統治獨立後，穆斯林占多數的克什米爾，一直被印度和巴基斯坦分割。主張對該地區擁有主權的雙方，為爭奪控制權爆發2場戰爭和數次衝突。

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