川普拒絕賴清德過境紐約 葛來儀：變相鼓勵習近平霸凌台灣！

〔即時新聞/綜合報導〕英國《金融時報》(Financial Times)今天(29日)披露,美總統川普對中共做出讓步,拒絕我國總統賴清德出訪中南美洲友邦期間過境美國,引發外界熱議。對此,華府智庫「德國馬歇爾基金會」(The German Marshall Fund)印太計畫主任葛來儀(Bonnie Glaser)直言,川普政府形同屈服,此舉變相在鼓勵中國國家主席習近平加大對台施壓。

先前傳出賴清德計畫於8月上旬出訪中南美洲友邦巴拉圭、瓜地馬拉和貝里斯,並將過境美國紐約,引發各界關注。但總統府昨天(28日)表示,考量到南台灣風災水患、對美關稅等情勢,總統近期暫無海外訪問的行程安排。

不過今天《金融時報》引述3名熟悉內情的人士消息披露,實際情況是賴政府接到華府「無法訪問紐約」的通知後,才決定取消或推延這次行程。知情人士宣稱,中共一再對美方提出強烈抗議,考慮到美中正緊鑼密鼓地進行貿易談判,以及磋商兩國元首面對面會談的可能性,為免激怒北京讓雙方關係再次急轉直下,川普政府決定做出讓步,拒絕讓賴清德過境停留紐約。

對此,多次公開強調台灣淪陷將對美國利益造成重大衝擊的葛來儀表示,川普政府這項決定讓她想到川普第一任期(2017/1/20至2021/1/20),時任美國務院亞太副助卿、川普今年上任出任命的首席副國家安全顧問(現已離職)黃之瀚(Alex Wong),當年訪台並在台灣某場會議上發表演講後,疑因挑動中方敏感神經讓川普「勃然大怒」,並推遲對台軍售。

葛來儀直言,「川普應該勇敢地面對來自中華人民共和國的壓力,而不是屈服。通過暗示美台關係的某些方面是可以談判的,川普將削弱威懾力,也變相鼓勵習近平在台灣問題上加大施壓力道,要求美國做出更多讓步。」

前美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)也特別在社群發文痛批,川普這個決定傳達了危險的信號,讓外界覺得美國在應對台灣問題時變得懦弱、可以被欺負,等於讓習近平再次於價值、安全和經濟層面取得勝利。她希望拒絕賴清德過境紐約這件事,並不是標誌著美國對台灣政策的危險轉變。

