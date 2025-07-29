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    新加坡鐵腕打擊電子煙 設棄置箱讓使用者自首免罰

    新加坡政府為打擊電子煙，推出「電子煙棄置箱」特赦計畫。民眾可將電子煙丟入箱中而免遭罰款。此舉旨在鼓勵使用者在新法上路前戒除，但有民眾質疑成效，專家則擔憂監視器引發隱私疑慮。（圖：新加坡衛生科學局）

    新加坡政府為打擊電子煙，推出「電子煙棄置箱」特赦計畫。民眾可將電子煙丟入箱中而免遭罰款。此舉旨在鼓勵使用者在新法上路前戒除，但有民眾質疑成效，專家則擔憂監視器引發隱私疑慮。（圖：新加坡衛生科學局）

    2025/07/29 16:35

    〔編譯陳成良／綜合報導〕為打擊日益猖獗的電子煙問題，新加坡政府祭出奇招：設立「電子煙棄置箱」（vape disposal bins），讓使用者可以在不被追究法律責任的情況下，主動上繳違禁品。根據新加坡《海峽時報》報導，這項名為「丟掉電子煙」（Bin The Vape）的計畫，旨在鼓勵使用者在新法上路前盡快戒除惡習。

    新加坡衛生部與衛生科學局（HSA）已在全國23個社區聯絡所（CCs）設置了這種特殊的紅色棄置箱。箱子上鎖並以鐵鍊固定，周圍更設有閉路電視（CCTV）監控，以防有人竊取或破壞。當局承諾，凡是自願將電子煙丟入箱中的民眾，一律免罰。

    這項「特赦」措施的背後，是新加坡政府對電子煙危害的日益擔憂。當局特別指出，近期在電子煙中查獲的化學物質「依托咪酯（Etomidate）」，在未來幾週內將被列為C級非法藥物。

    根據新加坡法律，持有、使用或購買電子煙，最高可處以2000新幣（約新台幣4.6萬元）的罰款。此次設立棄置箱，無疑是官方在採取更嚴厲的執法行動前，所釋出的最後善意與警告。

    然而，這項計畫也引發部分民眾質疑。一名68歲的退休人士關先生認為，花錢買了電子煙的人，不太可能自願丟棄。他更擔心在社區看到年輕人吸食電子煙後，步履蹣跚的模樣，「任何形式的吸菸都對他們的健康有害」。

    一名戒菸輔導員則指出，雖然棄置箱立意良善，但周圍的監視器可能會讓年輕人擔心被秋後算帳，從而降低他們主動上繳的意願。他建議，應加強宣導保密性，並搭配更完善的戒菸輔導計畫。

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