川普稱「沒興趣」見習近平 卻爆：他早就邀我訪中！

川普表示，他並未尋求與習近平會面，但透露可能會應「已發出的邀請」訪問中國。（美聯社資料照）

2025/07/29 15:54

〔編譯陳成良／綜合報導〕美中互動再起波瀾。美國總統川普29日在社群平台發文強調，並未主動尋求與中國國家主席習近平會面，但語鋒一轉，卻親曝對方「已經發出邀請」，顯露出外交動作背後的精密佈局，引發外界對「川習會」成局可能的高度關注。

根據路透報導，川普在「Truth Social」發文表示：「我可能會去中國，但只會是在習近平主席的邀請下，這個邀請已經發出了。否則，沒興趣！」他此番「先否認、再釋訊號」的操作模式，被認為是典型的極限施壓與話語主導策略，藉以在談判前先聲奪人。

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消息人士透露，川普與習近平雙方的幕僚近期已低調展開協商，正考慮今年底舉行兩人自川普重返白宮後的首次正式峰會。若行成，此次會晤將成為川普第二任期內的重要外交指標，亦可能對正陷入瓶頸的美中經貿與安全對話產生推力。

據指出，初步規劃包含兩大方案：一是川普於出席南韓「亞太經濟合作會議」（APEC）期間順勢訪中；另一則是選擇在多邊場合邊會舉行閉門對話。川普一向擅長在峰會場合創造戲劇性場面，藉此爭取媒體聚焦與外交話語權。

與此同時，美中第3輪高層貿易談判正於瑞典斯德哥爾摩進行。觀察人士分析，若雙方能在關稅、先進晶片出口與投資審查等核心議題上取得進展，將有助於促成兩國元首的互動。但若仍陷僵局，則恐不利於會晤成局。

路透引述學者指出，川普此番公開發文，其實已將外交球權拋回北京手中，藉此施壓習近平在兩國關係尚未修復前先行表態。他再度展現出難以預測卻極具算計的談判節奏，在選戰與外交之間運籌帷幄。

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