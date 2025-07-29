川普打高爾夫不忘防暗殺！美特勤新裝甲車「高爾夫一號」曝光

美國特勤局近日推出一款專為保護川普總統在戶外打球設計的裝甲車，並命名為「高爾夫一號」（Golf Force One）。（YouTube影片擷圖）

2025/07/29 15:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統的維安工作已從白宮延伸至高爾夫球場的果嶺之上。根據福斯新聞（Fox News）報導，美國特勤局近日悄然推出一款專為保護總統川普（Donald Trump）在戶外打球時設計的全新裝甲車，並被賦予了「高爾夫一號」（Golf Force One）的響亮稱號。

這款具備防彈功能的特殊車輛，上週末首度在蘇格蘭的川普高爾夫球場公開亮相。當川普駕駛著自己的普通高爾夫球車自在前行時，這輛黑色裝甲車則緊隨在特勤局的車隊中，車內人員全神戒備，隨時因應突發狀況。

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「高爾夫一號」之所以問世，正是源於去年佛州球場驚險暗殺事件的教訓。就在10個月前（2024年9月），一名槍手躲在草叢中企圖狙擊川普，被特勤局探員及時發現並開槍制伏，場面極為驚險。

根據美國總務署（GSA）資料，該車以北極星（Polaris）公司的多功能車（UTV）為基礎進行改裝，其價值約19萬美元（約新台幣565萬元）的裝甲套件，則是來自芝加哥的Scaletta Armor公司。

此舉是為了在像高爾夫球場這樣開闊、易受攻擊的環境中，一旦發生緊急狀況，能立即為總統提供移動式的堅固掩護。

報導指出，從重達10噸的總統座駕「野獸」（The Beast），到如今專為球場設計的「高爾夫一號」，反映出美國總統面臨的維安威脅日益多樣化，迫使特勤局必須針對各種場景，打造滴水不漏的防護網。

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