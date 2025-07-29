美日「台灣有事」兵推 日媒：首次提及美軍對中國動用核武

日媒透露，美日針對「台灣有事」將中國視為假想敵展開兵推時，首次提及由美軍動用核武。圖為美軍核彈試爆。（路透）

2025/07/29 15:19

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本媒體《共同社》指稱，日本自衛隊、美軍去年2月展開「利刃（Keen Edge）」兵推，針對「台灣有事」將中國視為假想敵展開推演，首次提及了由美軍動用核武的情況。

據《共同社》報導，日本自衛隊在面臨中國祭出核彈的情況下，多次要求美軍使用核武後獲得同意，這是美日演習之間首次將中國核威脅納入假設，美方則是依照「延伸威懾」的理念，動用核武對攻擊盟友的敵人展開報復。

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據了解，美日外交和國防官員所參與的「延伸威懾磋商」會議，於去年12月制定了相關方案，其中包括使用核武時美日政府之間的協調程序，這同時顯示出在中國、北韓、俄羅斯的威脅下，日本對美國「核保護傘」的依賴性。

不過，日本防衛大臣中谷元今天（29日）在內閣會議後的記者會上，對這項消息嚴正駁斥，直指這是毫無根據的傳言。中谷元對於兵推的細節不予回答，但他強調日本做為唯一遭受原子彈爆炸的國家，希望採取務實的態度來達成全球無核化。

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