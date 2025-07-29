石川縣捐贈百萬日元慰問台灣風災 李逸洋感謝患難見真情

石川縣東京事務所所長堀田譽（左）29日拜會駐日代表李逸洋，並轉交風災慰問金。（記者林翠儀攝）

2025/07/29 14:21

〔駐日特派員林翠儀／東京29日報導〕台灣南部在7月遭到丹娜絲颱風重創受損嚴重，日本石川縣知事馳浩在災後馬上向駐日代表處發出慰問信，今天更派人拜訪駐日代表李逸洋轉交100萬日元慰問金，李逸洋感謝日本友人患難見真情，他表示，這對台灣而言是莫大的鼓舞。

石川縣東京事務所所長堀田譽和行政第二課長三宅浩史，今天上午前往代表處拜會李逸洋，轉交慰問金。堀田表示，石川縣在去年遭遇能登半島大地震，受到台灣給予莫大援助，非常感謝，石川縣得知台灣遭受風災，希望為災後重建略盡棉薄之力，所以在馳浩知事的指示下，致贈慰問金聊表心意，衷心期盼台灣和石川早日完成災後重建工作，讓彼此間的情誼更為穩固。

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李逸洋感謝石川縣對台灣風災的慰問和捐款，目前南部的災後重建工作正在全力進行，石川縣的支持對台灣是莫大的鼓舞，尤其石川正在忙於震災重建，此時還特別給予台灣溫暖的支持，令人感動。

李逸洋還表示，過去無論是地震、颱風、水災，或是重大疫情，台日兩國始終同甘共苦，積極互助。這份深厚的友誼，即使在國際社會也彌足珍貴。他也衷心祈禱能登半島早日重建，讓當地人民恢復平靜的生活。

丹娜絲風災後，包括日本首相石破茂、安倍昭惠夫人、日華議員懇談會會長古屋圭司、自民黨青年局等日本政要，紛紛於社群媒體發文向台灣表達慰問之意，許多地方政府也募款或捐款方式等表達協助我災區重建之意願。

李逸洋表示，這次有許多日本地方政府，都直接與台灣的地方政府連繫，提供捐款或救災協助，這也突顯了台日地方交流的活絡程度。

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